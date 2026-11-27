Cristian Shpendi è sempre più il protagonista del campionato di Serie B. La tripletta realizzata nel 5-1 rifilato dal Cesena all’Ascoli ha permesso all’attaccante italo-albanese di consolidare il primato nella classifica marcatori con 12 reti, tre in più del rosanero Dennis Johnsen e quattro rispetto ad Andrea Vavassori.

Come evidenzia Tuttosport, l’impresa del centravanti assume un valore ancora maggiore considerando che l’Ascoli si era presentato al Manuzzi con la migliore difesa del campionato. Il Cesena di Alessandro Diamanti occupa la quinta posizione, in piena zona playoff, grazie ai 13 punti conquistati nelle ultime cinque partite. Shpendi, invece, è andato a segno in nove delle tredici giornate disputate.

Il futuro del bomber. Il rendimento dell’attaccante apre inevitabilmente interrogativi in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime battute della sessione estiva Shpendi era stato praticamente ceduto alla Cremonese per circa quattro milioni di euro. L’operazione era poi sfumata a causa del mancato perfezionamento di altri trasferimenti.





Adesso la valutazione del ventitreenne sarebbe salita ad almeno sei milioni di euro. Il centravanti è seguito anche da società straniere e non è da escludere un trasferimento all’estero qualora dovesse arrivare un’offerta particolarmente importante.

La possibile formula. Come sottolinea Tuttosport, privarsi del proprio miglior giocatore a metà stagione potrebbe compromettere il percorso del Cesena. Una soluzione potrebbe essere quella di cedere Shpendi a gennaio, mantenendolo però in prestito fino al termine del campionato. Una formula che consentirebbe alla società romagnola di monetizzare senza rinunciare al suo principale riferimento offensivo nella corsa ai playoff.

Shpendi è approdato al Cesena nel 2019, entrando nella formazione Under 17 insieme al fratello gemello Stiven, oggi all’Empoli e alle prese con una stagione complicata anche da alcuni problemi fisici.

Fiorentina e Cagliari alla finestra. Secondo Tuttosport, tra le società che potrebbero tornare alla carica a gennaio figurano Fiorentina e Cagliari, già interessate al centravanti nelle precedenti sessioni di calciomercato. Il rendimento del capocannoniere della Serie B potrebbe tuttavia attirare l’attenzione di club ancora più prestigiosi.