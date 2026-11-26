La Sampdoria ha preso posizione contro gli episodi di razzismo e discriminazione territoriale verificatisi durante la gara contro il Padova allo stadio Euganeo. Attraverso una comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il club blucerchiato ha condannato con fermezza i comportamenti rivolti a Mbabou, Makoumbou e Insigne, esprimendo la propria contrarietà a ogni forma di discriminazione.

Questo il comunicato del club:

“Sampdoria condanna fermamente gli episodi di insulti a sfondo territoriale e razzista verificatisi sugli spalti dello stadio “Euganeo” in occasione della gara Padova-Sampdoria, disputata mercoledì 25 novembre, nei confronti dei calciatori Lorenzo Insigne, Antoine Makoumbou e Kevin Mbabu. Il club esprime la propria piena solidarietà e vicinanza ai propri calciatori, ribadendo con fermezza che comportamenti di questo genere sono inaccettabili e non devono trovare spazio nel mondo del calcio. Nel rispetto del Calcio Padova, al quale non viene attribuita alcuna responsabilità, la società auspica che vengano effettuati i necessari accertamenti, in collaborazione con la Lega B, affinché i responsabili siano individuati e sanzionati. L’U.C. Sampdoria continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, nella convinzione che il rispetto e la tutela della dignità delle persone debbano essere valori imprescindibili dello sport“.



