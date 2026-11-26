La voglia di tornare protagonista nel mondo del calcio non sembra essere passata per Massimo Ferrero. L’ex presidente della Sampdoria avrebbe infatti sondato il terreno per un possibile avvicinamento alla Sambenedettese, club che attualmente milita in Serie C.

Come riportato da VeraTV, nei giorni scorsi l’imprenditore romano si è recato a San Benedetto del Tronto, dove ha incontrato alcuni esponenti dell’amministrazione comunale. Una visita che ha alimentato le indiscrezioni su un suo possibile interesse per la società rossoblù. I tentativi di contatto con la proprietà, però, non avrebbero avuto l’esito sperato: la famiglia Massi avrebbe infatti escluso qualsiasi apertura, respingendo l’ipotesi di un confronto.

Sfuma così, almeno per il momento, la possibilità di un nuovo ingresso nel calcio per Ferrero, già coinvolto in passato come consulente della proprietà della Ternana. Non sarebbe andato a buon fine neppure il tentativo di assistere a una partita della Samb dal vivo. Al momento non risultano trattative in corso e, stando alle indiscrezioni, difficilmente si creeranno le condizioni per un suo futuro ingresso nel club.



