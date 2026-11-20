Tre punti fondamentali per la formazione trentina, che con questo successo scavalca proprio i granata e si prende la vetta solitaria della classifica con 33 punti, uno in più del Cittadella, fermo a quota 32.

La gara è stata caratterizzata anche da un episodio particolare sugli spalti: il gioco è stato temporaneamente sospeso nel primo tempo dopo la caduta di un tifoso dalle transenne, circostanza che ha comportato ben sette minuti di recupero.

Al triplice fischio esplode la festa del Trento, nuova capolista del Girone A.