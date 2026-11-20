Grande vittoria del Cesena, che espugna lo stadio Marcantonio Bentegodi superando l’Hellas Verona per 2-0. Una prestazione solida e concreta quella della formazione romagnola, capace di colpire nei momenti chiave della partita e difendere con ordine il doppio vantaggio.

La gara si sblocca già al 7′ del primo tempo: Frabotta sfonda sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Matteo Francesconi trasforma in rete con una precisa girata di sinistro. Il Verona prova a reagire, costruisce diverse occasioni, ma trova sulla propria strada una difesa bianconera attenta e un Siano sempre presente.

Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione, ma al 64′ arriva l’episodio che indirizza definitivamente la sfida. Dopo un controllo al VAR, l’arbitro Galipò assegna un calcio di rigore al Cesena per un intervento di Frese su Fiori. Dal dischetto si presenta Cristian Shpendi, che al 65′ non sbaglia e firma il raddoppio, realizzando la sua nona rete in campionato e confermandosi capocannoniere della Serie B.

Il Verona prova a riaprire la partita, ma trova un Cesena compatto e un Alessandro Siano decisivo, soprattutto sulla conclusione di Ekuban al 79′. Nel finale Mosquera tenta ancora di impensierire la retroguardia romagnola, senza però trovare la via del gol.

Al triplice fischio è festa Cesena: Hellas Verona-Cesena 0-2. Francesconi e Shpendi regalano ai bianconeri tre punti pesantissimi, al termine di una prova di grande concretezza e maturità.