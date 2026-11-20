La Carrarese si prepara a una sfida importante nella corsa alla salvezza. Sabato 21 novembre, alle ore 15, la formazione toscana ospiterà la Virtus Entella allo stadio Dei Marmi, nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. Un confronto diretto tra due squadre alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

Alla vigilia dell’incontro, il tecnico Guido Pagliuca è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sul lavoro svolto durante la sosta, sulle difficoltà offensive delle ultime settimane e sulle condizioni della rosa. L’allenatore ha chiesto maggiore determinazione soprattutto nelle due aree di rigore, considerate decisive per tornare a conquistare risultati positivi.

Pagliuca: «Dobbiamo farlo per loro e per Carrara»

La Carrarese arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive, entrambe senza riuscire a trovare la via del gol. Una situazione che rende particolarmente delicato il confronto con la Virtus Entella.





Pagliuca ha comunque espresso soddisfazione per l’impegno mostrato dai propri giocatori durante gli allenamenti.

«Siamo consapevoli che nelle ultime partite abbiamo segnato, a eccezione delle due più recenti, nelle quali purtroppo non sono arrivati né i gol né i risultati. Prima di queste ultime due gare, però, eravamo sempre riusciti ad andare a segno dall’inizio del nostro percorso. Sono veramente contento dei ragazzi, perché si allenano forte e abbiamo lavorato anche su questo aspetto. Il gruppo è concentrato, focalizzato e consapevole dell’importanza della partita di domani.

Per tutti noi e per tutta Carrara sarà un appuntamento importante. I ragazzi della Curva Nord hanno scritto un messaggio che ho visto arrivando al campo: hanno ragione. Dobbiamo farlo per loro e per Carrara, perché è una partita importante per tutti».

Il tecnico ha quindi richiamato l’attenzione sul legame tra squadra e tifoseria, sottolineando la volontà di offrire una prestazione all’altezza delle aspettative.

Carrarese, Pagliuca soddisfatto del lavoro durante la sosta

Le ultime due settimane hanno consentito alla squadra di lavorare con continuità, nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli.

«Siamo riusciti ad allenarci, cercando di sfruttare gli orari nei quali la pioggia era meno intensa. I ragazzi hanno lavorato forte, cercando di migliorarsi e di dare il proprio contributo a ogni allenamento. Sono giocatori che hanno punti di forza ben definiti, ma soprattutto qualità che rappresentano una costante: sono ragazzi seri, persone serie, che lavorano duramente e danno tutto per la Carrarese.

Hanno grande ambizione e queste caratteristiche erano presenti nel gruppo fin dal primo giorno, anche prima del mio arrivo. Per un allenatore è una bella cosa poter lavorare con una squadra così. Su queste basi cerchiamo di costruire ogni settimana le condizioni per andare in campo e ottenere risultati, continuando a crescere. Vogliamo anche permettere ai nostri tifosi di essere contenti e soddisfatti di noi: uno dei nostri obiettivi è fare in modo che siano orgogliosi della squadra».

Pagliuca ha dunque evidenziato la serietà e la disponibilità del gruppo, individuando nel lavoro quotidiano la base per superare il momento difficile.

Carrarese, Dagba recuperato. Bonfanti ancora indisponibile

L’allenatore ha fatto il punto anche sulle condizioni degli infortunati, annunciando il recupero di Dagba e confermando l’indisponibilità di Bonfanti.

«Bonfanti è ancora in fase di recupero e non è disponibile. Forse potrà tornare ad allenarsi con il gruppo la settimana successiva alla prossima partita infrasettimanale. Per quanto riguarda Dagba, ha svolto tutta la settimana di lavoro con noi ed è a disposizione. Ha soltanto bisogno di mettere minuti nelle gambe e di giocare per conoscere meglio i compagni, considerando che finora ha avuto poco spazio a causa del problema che tutti conoscete. Belloni è rientrato in gruppo già da una decina di giorni.

Reale, dopo essere tornato dalla Nazionale, ha accusato un leggero affaticamento al primo allenamento, ma non si tratta di nulla di particolare: valuteremo nelle prossime ore come reagirà. Anche Vujevic si è allenato regolarmente con noi per tutta la settimana. Vedremo se mandarlo a giocare oppure inserirlo tra i convocati, perché potrebbe essere a disposizione già domani».

Buone notizie, quindi, per Dagba e Belloni, mentre restano da valutare le condizioni di Reale e Vujevic. Bonfanti dovrà invece proseguire il proprio percorso di recupero.

Pagliuca: «Le due aree di rigore determinano le partite»

Uno dei temi principali della conferenza stampa ha riguardato la scarsa concretezza offensiva della Carrarese, che finora ha realizzato nove reti in campionato.

Pagliuca ha sottolineato la necessità di migliorare sia nella finalizzazione sia nella protezione della propria porta.

«Anche noi analizziamo i dati e siamo contenti di alcuni numeri, così come dei punti conquistati fino alle ultime due partite, nelle quali purtroppo non siamo riusciti a muovere la classifica. Nelle gare precedenti avevamo raccolto nove punti, un buon risultato. Tuttavia, le considerazioni che avete fatto ci portano a riflettere: le due aree di rigore determinano le partite, tanto quando difendiamo quanto quando attacchiamo. Lì dentro sembra di giocare un altro sport.

A fare la differenza sono la cattiveria, la determinazione e la presenza di tanti giocatori in area. Ma soprattutto conta quanto vogliamo incidere sulla partita. I risultati dipendono da quello che succede nelle due aree di rigore. Dobbiamo essere più cattivi, più presenti e avere maggiore voglia di fare gol. Allo stesso tempo, nella nostra area non possiamo concedere neppure mezzo metro all’avversario per metterci in difficoltà. Sono due zone del campo nelle quali dobbiamo migliorare tantissimo.

Per il resto, questi ragazzi sono lavoratori esemplari, ma dobbiamo crescere sotto questo aspetto e farci trovare pronti già da domani».

Un messaggio preciso alla squadra, chiamata a trasformare il lavoro svolto durante la settimana in maggiore incisività negli episodi decisivi.

Carrarese-Virtus Entella, Pagliuca: «Mi aspetto una squadra che lotta e combatte»

Il tecnico ha analizzato anche le caratteristiche della Virtus Entella, avversaria coinvolta nella stessa lotta per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

«Mi aspetto una squadra che lotta e combatte, esattamente come noi. Siamo due formazioni che hanno bisogno di fare risultato. La determinazione e il morso che dovremo mettere in campo dovranno essere evidenti a tutti. Giocare non basta: ci serve quella cattiveria che ti permette di arrivare un attimo prima sul pallone e di spostare il baricentro della squadra più avanti. Può fare la differenza una seconda palla, un contrasto vinto, un rimpallo.

Abbiamo sempre dato importanza anche a questi episodi, arrivando a esultare dopo la conquista di un contrasto o di una seconda palla. Nelle ultime due partite, invece, abbiamo forse dato alcune cose un po’ troppo per scontate. Non dobbiamo farlo. Dobbiamo mantenere la massima concentrazione su ogni piccolo dettaglio della partita, perché sono proprio queste piccole cose che in questo momento possono determinare il nostro campionato».

Pagliuca si aspetta dunque una partita combattuta, nella quale intensità e attenzione ai dettagli potrebbero risultare determinanti.

Abiuso e Rubino, possibili novità offensive

Spazio anche alle soluzioni tattiche per migliorare il rendimento di Abiuso, autore finora di due reti.

L’allenatore ha spiegato le ragioni di alcune scelte adottate nelle precedenti partite, in particolare l’arretramento di Rubino.

«Quella era una scelta dettata da alcune situazioni di gioco nelle quali volevamo un giocatore con tempi e spazi differenti in una determinata zona del campo. Per questo avevamo preferito allontanarlo dalla posizione vicina a Abiuso. Vedremo. La squadra mi offre la possibilità di adottare diverse soluzioni e valuteremo quella più adatta. I ragazzi stanno bene e in queste due settimane si sono allenati tutti con grande intensità.

Dobbiamo essere bravi a trasferire in partita quello che riusciamo a fare durante gli allenamenti. Per la qualità e l’intensità con cui lavora questa squadra, devo dire che in tanti anni di carriera ho visto poche volte un gruppo allenarsi così bene e in maniera così piacevole anche da osservare. Adesso dobbiamo riportare tutto questo in campo la domenica, con maggiore efficacia e soprattutto con più cattiveria nelle due aree di rigore».

Pagliuca non ha escluso cambiamenti nell’organizzazione offensiva, rimandando le decisioni definitive alle valutazioni sulla formazione.

Tre partite in otto giorni, ma la priorità è l’Entella

La Carrarese sarà impegnata in tre incontri nell’arco di otto giorni, una situazione che potrebbe richiedere una gestione attenta delle energie.

Il tecnico, tuttavia, non vuole guardare oltre il prossimo impegno.

«Ora conosco meglio la squadra e anche i giocatori, mentre nell’ultima occasione non avevo ancora una conoscenza completa della rosa, soprattutto per quanto riguarda il minutaggio. Vedremo quali saranno le scelte, ma in questo momento il nostro pensiero è rivolto esclusivamente alla partita di domani. A quella di martedì penseremo successivamente, così come alla gara seguente. Dobbiamo mettere tutte le nostre energie sulla Virtus Entella, perché sappiamo quanto sia importante.

Non soltanto per la classifica, ma anche per il nostro percorso e per la nostra gente. Vogliamo regalare un sorriso a tutte le persone che saranno allo stadio e a quelle che da casa ci sostengono e fanno il tifo per noi».

La Carrarese si presenterà quindi allo scontro diretto con la Virtus Entella determinata a interrompere la serie negativa. Per Pagliuca, la chiave sarà soprattutto una maggiore efficacia nelle due aree di rigore, accompagnata dalla determinazione necessaria per affrontare una partita delicata nella corsa alla salvezza.