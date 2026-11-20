l Modena si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Domani pomeriggio, alle ore 15, i gialloblù ospiteranno la Juve Stabia allo stadio Braglia, nella sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Un appuntamento importante per la formazione allenata da Daniele Galloppa, intenzionata a confermare quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione.

Alla vigilia dell’incontro, il tecnico ha analizzato il lavoro svolto durante la pausa, le possibili soluzioni tattiche e le condizioni della rosa. Galloppa ha inoltre ribadito la necessità di mantenere alta la concentrazione, evitando di lasciarsi condizionare dalla classifica.

Galloppa: «Dobbiamo proteggere quello che stiamo facendo»

La sosta ha consentito al Modena di recuperare energie e lavorare su alcuni aspetti del gioco.





«E’ stata proficua e serve sempre per lavorare e recuperare energie e qualche ragazzo che è stato assente. Abbiamo lavorato tanto, perchè poi di tempo per lavorare ne avremo poco».

Il tecnico ha poi parlato del prossimo ciclo di partite, sottolineando l’importanza di mantenere continuità senza fissare obiettivi troppo lontani.

«24 punti sono tanti, ma poi si volterà pagina e non posso cadere nell’errore di dare slogan in un campionato così equilibrato. Dobbiamo proteggere quello che stiamo facendo, provando a continuare a stupire e a giocare per vincere, provando a pensare partita per partita».

Modena-Juve Stabia, Galloppa: «Sarà una partita aperta»

L’allenatore ha analizzato le caratteristiche della Juve Stabia, avversaria che predilige il possesso del pallone e dispone di giocatori esperti della categoria.

«Incontriamo una squadra che ha una sua identità, vuole avere la palla e giocare. Ben venga, perchè sarà una partita aperta: ha giocatori forti e di categoria e sappiamo le difficoltà di questa partita. Ci siamo fatti un’idea del piano di battaglia, ma quando c’è emergenza si fa fatica a pianificare tutto: mi piace dosare le energie alla terza partita della settimana e non alla prima o alla seconda».

Il Modena dovrà affrontare tre incontri nell’arco di una settimana, ma Galloppa non intende anticipare le rotazioni, preferendo concentrarsi sulla gara del Braglia.

Montevago, Ambrosino e Belotti insieme? Galloppa non esclude la soluzione

Uno dei temi principali della conferenza stampa ha riguardato la possibilità di schierare contemporaneamente tre attaccanti: Montevago, Ambrosino e Belotti.

«E’ qualcosa a cui sto pensando, sia di giocare con tutti e tre insieme che di metterli in corsa. Devo mettere tutto sul piatto, sia l’avversario che la possibilità di cambiare a gara in corso. E’ già successo contro il Verona, che era in dieci in quella circostanza, e si può riverificare».

Galloppa considera dunque l’impiego del tridente una soluzione possibile, sia dall’inizio sia durante la partita, in funzione delle esigenze tattiche.

Il tecnico si è soffermato anche sul rendimento degli attaccanti, citando Di Nardo e Belotti.

«Hanno fatto 14 gol in due: Di Nardo si sta riconfermando, è un giocatore di cui si era anche parlato ad inizio mercato, mentre Andrea un allenatore penso che non lo cambi con nessuno e abbiamo anche altri giocatori forti: i nostri attaccanti ci hanno portato tanti punti e abbiamo tante armi per far gol».

Modena, torna Nador. Acquah indisponibile

Spazio anche alla situazione dell’infermeria. Galloppa ha annunciato il recupero di Nador, mentre Acquah non sarà disponibile per la sfida contro la Juve Stabia.

«Recupereremo Nador, che sarà convocato anche se si è allenato solo oggi. Per quanto riguarda gli altri, è stato bello vedere Manquant toccare di nuovo la palla. Anche Stenio ha rivisto il campo e Zampano e Tonoli stanno facendo passi avanti grandi. Non sarà convocato Acquah, che ha avuto un leggero risentimento e per questo preferiamo non rischiarlo. Santoro sta bene».

La situazione degli indisponibili potrebbe incidere sulle scelte di formazione, soprattutto in un periodo caratterizzato da impegni ravvicinati.

Galloppa: «La forza di questa squadra è l’identità e il gruppo»

Il tecnico ha poi affrontato il tema delle possibili variazioni tattiche, ribadendo la fiducia nella capacità dei propri giocatori di interpretare sistemi differenti.

«A Chiavari abbiamo giocato a quattro con Imputato e Nieling terzini. In Italia si hala tendenza di cercare l’errore: c’è chi dice che ci meritiamo di stare lì e chi dice l’opposto. Io ho già fatto tanti complimenti a questi ragazzi: abbiamo cambiato moduli e giocatori e la forza di questa squadra è l’identità e il gruppo. Non ci sta cambiando niente giocare a tre e a quattro: anche domani giocheremo con una squadra in grado di fare entrambi i moduli. Ad Azzi voglio bene e sono sicuro che farà bene».

Per Galloppa, dunque, il sistema di gioco non rappresenta un limite, grazie alla versatilità di un gruppo che ha già dimostrato di sapersi adattare a diverse situazioni.

Mercato, Galloppa: «Non voglio stravolgere il gruppo»

L’allenatore ha parlato anche del rapporto con il direttore sportivo Bonato e delle possibili strategie in vista della sessione invernale di mercato.

«Ho sempre detto che sono contento della squadra che ho e ho la fortuna di lavorare benissimo: mi sento benissimo per come lavoro con il direttore Bonato, che mi dà grande serenità e con cui ci confrontiamo tanto. Ha esperienza, ma si fida di un allenatore giovane. Per quanto riguarda la rosa, dove saremo dopo Natale ci potrà dare una spinta diversa: dovremo conservare quello che abbiamo e semmai pensare a qualcosa che possa dare una mano, ma senza stravolgere un gruppo che ci sta dando risultati».

La priorità resta quindi valorizzare l’organico attuale, rimandando eventuali valutazioni sul mercato al periodo successivo alle festività natalizie.

Modena, Galloppa punta sulla mentalità offensiva

Il tecnico ha spiegato anche la propria filosofia di gioco, sottolineando la volontà di costruire una squadra capace di prendere l’iniziativa.

«Credo che si alleni tutto, poi ci sono sfumature che sono dei giocatori. Un allenatore forte deve sapere allenare entrambe le fasi: a me piace partire dall’opposto da quello da cui si partiva anni fa. Prima si partiva da come ci si può difendere, a me piace partire da come si può fare “male” all’avversario. Mi piace, però, allenare entrambe le fasi. Voglio vedere una squadra che ha il pallino e gioca per vincere».

Galloppa ha inoltre evidenziato la crescita di diversi elementi della rosa.

«Sulla mentalità questa squadra ha sbagliato poco, si può crescere ancora a livello individuale e di espressione di gioco. I ragazzi che erano più indietro a luglio hanno fatto passi avanti enormi, come Montevago, Bacchin e Bozhanaj: questa è l’importanza del lavoro. Dobbiamo continuare a giocare per vincere e a non accontentarci».

Le possibili novità a centrocampo

Nella parte conclusiva della conferenza, Galloppa ha parlato delle alternative studiate per il centrocampo, considerando l’assenza di Acquah e la situazione disciplinare di Bianco.

«Non avendo Acquah e avendo tre partite in una settimana, abbiamo ragionato sui giocatori disponibili, cercando di avere una strategia contro una squadra completamente diversa per esempio dalla Virtus Entella».

Tra le soluzioni valutate figura anche l’arretramento di Olzer, mentre tra i convocati ci sarà il giovane Fontana, classe 2009.

«Abbiamo anche provato Olzer in mezzo al campo, come soluzione di emergenza. Abbiamo convocato Fontana, ragazzo del 2009. Sappiamo di avere Bianco diffidato, mettiamo sul piatto tutto e cerchiamo di fare le valutazioni migliori».

Il Modena si presenterà quindi alla sfida contro la Juve Stabia con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso nelle zone alte della classifica, puntando sulla compattezza del gruppo e su una mentalità offensiva che Galloppa considera fondamentale.