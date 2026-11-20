Il Palermo di Filippo Inzaghi ha confermato le aspettative della vigilia e possiede tutte le qualità per conquistare la promozione diretta in Serie A. Ne è convinto Leonardo Semplici, che ha analizzato il momento della formazione rosanero alla vigilia della trasferta contro il Catanzaro, soffermandosi anche sull’importanza del rientro di Gabriel Strefezza.

Intervistato in esclusiva da Marco Lombardi per TuttoB.com, l’ex allenatore della SPAL ha affrontato diversi temi legati alla dodicesima giornata di Serie B, indicando le principali candidate alla promozione e valutando il rendimento delle squadre protagoniste di questa prima parte di stagione.

Palermo, Semplici: «Parte favorito contro il Catanzaro»

Il primo argomento dell’intervista riguarda proprio Catanzaro-Palermo, una sfida che pochi mesi fa metteva in palio l’accesso alla finale playoff e che oggi vede di fronte la capolista e l’ultima in classifica.





Semplici ha sottolineato la differenza tra i percorsi delle due formazioni:

«Il Palermo ha rispettato le aspettative: è partito forte e ha messo in chiaro le proprie ambizioni di Serie A diretta. La sorpresa, purtroppo in negativo, è il Catanzaro, che viene da una finale playoff e oggi si ritrova ultimo: nessuno avrebbe pensato a una classifica così deficitaria, nonostante i cambiamenti che hanno interessato l’allenatore e diversi giocatori importanti. Quindi quella di domani sarà una partita ‘particolare’, fermo restando che il Palermo, sulla carta, parte favorito».

Un giudizio che premia il percorso della squadra di Inzaghi, capace di conquistare la vetta della classifica e di presentarsi al Ceravolo con quattro punti di vantaggio sul Modena.

Strefezza torna a disposizione: «Il Palermo avrà una potente arma in più»

Particolare attenzione è stata riservata a Gabriel Strefezza, calciatore che Semplici conosce bene per averlo allenato durante la propria esperienza alla SPAL.

Il rientro dell’esterno offensivo rappresenta, secondo il tecnico, un ulteriore elemento di forza per una rosa già competitiva.

«Strefezza è un giocatore che in B fa la differenza. Certo, è reduce da un infortunio, ma sono convinto che il suo rientro sarà importante. Ad ogni modo, la squadra è stata in grado di sopperire alla sua assenza, in virtù di una rosa profonda e costruita sapientemente. Ora, comunque, il Palermo avrà una potente arma in più».

Semplici ha quindi evidenziato la profondità dell’organico rosanero, capace di mantenere un rendimento elevato anche durante l’assenza di uno dei giocatori più importanti del reparto offensivo.

Serie B, Semplici: «L’Ascoli è la rivelazione, il Modena una conferma»

Nell’intervista esclusiva a TuttoB.com, l’allenatore ha analizzato anche le principali concorrenti del Palermo nella corsa alla promozione.

Tra le squadre che hanno maggiormente impressionato figura l’Ascoli, attualmente terzo in classifica, mentre il Modena viene considerato una delle formazioni più attrezzate per restare ai vertici.

«L’Ascoli è la rivelazione, benchè anche negli anni scorsi qualche neopromossa abbia sorpreso. I bianconeri stanno meritando ampiamente il posto che occupano in classifica perché hanno un’idea di gioco e una mentalità ben definite, forgiate in Serie C e poi trasferite al piano superiore grazie alla continuità del progetto tecnico.

Il Modena è, invece, una conferma: squadra solida, ulteriormente potenziata attraverso l’ingaggio di un giocatore fuori categoria quale Belotti. Che segna praticamente sempre. Credo che i canarini possano lottare fino in fondo per la Serie A. Occhio anche al Mantova, che sta facendo bene…».

Per Semplici, dunque, la corsa alla promozione diretta potrebbe coinvolgere diverse formazioni, con il Modena destinato a rappresentare una delle principali insidie per il Palermo.

Belotti il migliore della Serie B, elogi anche per Pohjanpalo

Spazio anche a una valutazione sugli attaccanti più forti del campionato cadetto.

Semplici ha indicato Andrea Belotti come il principale riferimento offensivo della categoria, senza dimenticare Joel Pohjanpalo, centravanti del Palermo.

«Chiaramente Belotti, non lo scopro certo io… Apprezzo molto anche Ambrosino, pure lui del Modena, e Pohjanpalo del Palermo. Sono tanti, comunque, gli attaccanti che hanno la possibilità di andare in doppia cifra…».

Un riconoscimento importante anche per il bomber rosanero, inserito tra i giocatori offensivi di maggiore qualità della Serie B.

Pisa favorito nel derby contro l’Empoli

Leonardo Semplici ha poi analizzato il derby toscano tra Empoli e Pisa, sottolineando le difficoltà incontrate dai nerazzurri dopo la retrocessione.

«Dopo la retrocessione, il Pisa ha faticato a calarsi nella realtà della nuova categoria, un denominatore comune a Verona e Cremonese che ha fatto sì che tutte e tre le squadre siano partite a rilento. Detto ciò, il Pisa punta dichiaratamente e tornare subito in Serie A, e credo che abbia tutte le carte in regola per poter rientrare in corsa per il bersaglio grosso».

Il tecnico ha quindi espresso preoccupazione per il momento dell’Empoli:

«Quanto all’Empoli, è un’altra squadra che ha sorpreso in negativo: parliamo di una piazza che ha sempre lavorato coi giovani, sì, ma di grande prospettiva, riuscendo a disputare campionati importanti soprattutto in Serie B. Attualmente, però, è in evidente difficoltà».

Sulla favorita del confronto, Semplici ha aggiunto:

«Per cui vedo favorito il Pisa, anche perché se vuole risalire la china della classifica e tornare a recitare un ruolo da protagonista dovrà giocoforza scendere in campo per portare via l’intera posta in palio».

Vicenza e Sampdoria, le valutazioni di Semplici

Tra le squadre in difficoltà figura anche il Vicenza, penultimo in classifica e atteso dalla trasferta contro l’Ascoli.

«Il Vicenza è la neopromossa che ha più pagato lo scotto del salto di categoria, tuttavia la squadra mi pare sufficientemente attrezzata per dire la sua. Credo che da qui a Natale si vedrà l’effettivo valore del Lane, come peraltro di un po’ tutte le squadre, anche in prospettiva del mercato di gennaio».

Diversa la situazione della Sampdoria, che ha mostrato segnali di ripresa dopo l’arrivo di Luca D’Angelo.

«Le ultime due vittorie hanno ridato ossigeno alla classifica. Conosco abbastanza bene quell’ambiente, so le difficoltà che ci sono, però mi auguro che la Samp possa tornare a competere per gli obiettivi consoni a una piazza e una tifoseria così importanti».

Serie C, Semplici punta sullo Spezia

Infine, nell’intervista rilasciata a TuttoB.com, Semplici ha parlato dello Spezia, protagonista di un ottimo avvio di stagione in Serie C.

«Sì, ha fatto una partenza clamorosa, senza mai perdere. Col ritorno del direttore Angelozzi, la società ha gettato le basi per costruire qualcosa d’importante. La piazza, poi, merita ben altre categorie. Gli aquilotti sono i favoriti numero uno per la promozione diretta, anche se forse è prematuro dirlo. Ma i risultati conseguiti sono eloquenti…».

Per quanto riguarda il Palermo, il giudizio di Semplici è chiaro: la squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere all’altezza delle ambizioni iniziali e il recupero di Strefezza può rappresentare un ulteriore vantaggio nella corsa alla Serie A.