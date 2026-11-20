Catanzaro-Palermo, le previsioni meteo al Ceravolo: niente pioggia, temperature intorno ai 15 gradi e vento sostenuto
Si avvicina la sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma sabato 21 novembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo. In vista dell’incontro, le previsioni meteorologiche indicano condizioni favorevoli per lo svolgimento della partita, con assenza di precipitazioni e temperature relativamente miti.
L’elemento da tenere maggiormente in considerazione sarà il vento, che potrebbe accompagnare le due squadre durante i novanta minuti.
Catanzaro-Palermo, cielo poco nuvoloso e nessuna pioggia
Secondo il prospetto meteorologico, nelle ore precedenti il calcio d’inizio il cielo dovrebbe presentarsi parzialmente nuvoloso, con schiarite e assenza di precipitazioni.
Alle ore 16 è prevista una temperatura di 16,3 gradi, mentre alle 17, in prossimità del fischio d’inizio, il termometro dovrebbe attestarsi sui 15,2 gradi.
Nel corso della partita le temperature tenderanno progressivamente a diminuire, passando dai 14,8 gradi delle 18 ai 14,5 delle 19, fino ai 14,2 gradi delle 20.
Non sono previste piogge nell’intera fascia oraria dell’incontro.
Attenzione al vento: raffiche fino a 51 km/h al calcio d’inizio
Il dato meteorologico più significativo riguarda il vento, previsto dai quadranti occidentali e nord-occidentali.
Alle ore 17 sono indicati venti intorno ai 23 km/h, con raffiche massime fino a 51 km/h.
Alle 18 l’intensità dovrebbe diminuire leggermente, con venti di 21 km/h e raffiche fino a 44 km/h.
Il vento potrebbe quindi rappresentare un fattore da considerare soprattutto nei lanci lunghi, nei cross e nelle situazioni da calcio piazzato.
Condizioni favorevoli al Ceravolo, ma occhio alle raffiche
Il Palermo di Filippo Inzaghi e il Catanzaro di Michele Mignani dovrebbero dunque affrontarsi su un terreno non condizionato dalla pioggia, almeno secondo le previsioni disponibili.
Le temperature saranno comprese tra 14 e 16 gradi durante l’incontro, con una progressiva diminuzione nelle ore serali.
L’unica possibile insidia meteorologica sarà rappresentata dal vento, particolarmente sostenuto nelle fasi iniziali della partita.
Le condizioni previste potrebbero incidere sulla traiettoria del pallone e richiedere maggiore attenzione soprattutto nelle giocate aeree.
La previsione aggiornata conferma inoltre una probabilità di precipitazioni molto bassa, pari all’1% durante il giorno.