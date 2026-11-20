Due attaccanti, due gol ciascuno nelle prime undici giornate di Serie B e due situazioni di classifica completamente opposte. La sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma domani allo stadio Nicola Ceravolo, sarà anche il confronto a distanza tra Joel Pohjanpalo e Pietro Iemmello, protagonisti della passata stagione e oggi alla ricerca di una maggiore continuità realizzativa.

Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, i due centravanti arrivano all’appuntamento con lo stesso bottino di reti, ma con un distacco di ben 21 punti tra le rispettive squadre. Il Palermo guida la classifica da imbattuto con 27 punti, mentre il Catanzaro occupa l’ultima posizione con appena sei.

Pohjanpalo e Iemmello, dai gol della scorsa stagione al digiuno attuale

Nella stagione 2025/26 i due attaccanti erano stati tra i principali protagonisti del campionato cadetto.





Pohjanpalo aveva realizzato 25 reti, mentre Iemmello aveva chiuso con 13 gol. Numeri importanti che contrastano con il rendimento realizzativo delle prime undici giornate dell’attuale torneo.

Entrambi hanno segnato soltanto due volte, ma il significato di questo dato è differente.

Nel Palermo di Filippo Inzaghi, il centravanti finlandese è diventato parte di un sistema offensivo nel quale le responsabilità realizzative sono distribuite tra più giocatori.

Nel Catanzaro, invece, il digiuno di Iemmello si inserisce in una stagione complicata, caratterizzata da risultati negativi e dal recente cambio di allenatore, con Michele Mignani chiamato a risollevare la squadra.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Pohjanpalo ha comunque ritrovato il gol durante gli impegni con la nazionale finlandese, realizzando due reti che rappresentano un segnale incoraggiante in vista della ripresa del campionato.

Palermo, Pohjanpalo non segna da cinque partite. Iemmello da sette

Il dato più significativo riguarda la durata del digiuno realizzativo in campionato.

Pohjanpalo non trova la rete da cinque partite consecutive. L’ultima marcatura in Serie B risale al 10 ottobre, nella trasferta contro l’Empoli.

Ancora più lungo il periodo senza gol di Iemmello, fermo da sette incontri. Il capitano del Catanzaro non segna dalla partita di settembre contro la Carrarese.

Entrambi, tuttavia, continuano a essere punti di riferimento imprescindibili per le rispettive squadre.

Pohjanpalo ha disputato tutte le undici partite da titolare, accumulando 870 minuti sui 990 disponibili. Iemmello ha fatto altrettanto, totalizzando 889 minuti.

Anche le caratteristiche fisiche sono simili: entrambi misurano 1,86 metri, pur interpretando il ruolo di attaccante in maniera differente.

Il finlandese è il centravanti di riferimento nel 4-2-3-1 del Palermo, mentre Iemmello agisce da punta di raccordo nel 3-5-2 del Catanzaro.

Il confronto statistico tra Pohjanpalo e Iemmello

L’analisi pubblicata da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo mette a confronto anche il contributo dei due attaccanti alla manovra offensiva.

Statistica Pohjanpalo Iemmello Presenze da titolare 11 11 Minuti giocati 870 889 Gol in Serie B 2 2 Assist in campionato 3 0 Partite consecutive senza gol 5 7 Tiri complessivi 26 28 Tiri nello specchio 8 7 Precisione dei tiri 30,8% 25% Incidenza sui gol della squadra 20% 18,2% Ammonizioni 0 2

Il dato sugli assist premia nettamente Pohjanpalo, che ha già servito tre passaggi decisivi in campionato, diventati quattro considerando anche la Coppa Italia.

Iemmello, invece, non ha ancora registrato assist in questa stagione.

Il finlandese ha inoltre una percentuale superiore di conclusioni nello specchio della porta: 30,8% contro il 25% del capitano giallorosso.

City Football Group e Catanzaro, due modelli economici differenti

Il confronto tra i due attaccanti si estende anche alle rispettive realtà societarie.

Pohjanpalo rappresenta uno degli investimenti più significativi del Palermo targato City Football Group. Il centravanti finlandese è legato al club rosanero fino al giugno 2029 e percepisce un ingaggio tra i più elevati della categoria.

Il Palermo dispone, secondo i dati riportati nell’approfondimento, di un monte ingaggi superiore ai 33 milioni di euro.

Differente la situazione del Catanzaro, società indicata con un valore di circa 11 milioni di euro.

Iemmello, simbolo della squadra della propria città, ha invece raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2028.

L’intesa sarebbe stata sottoscritta lo scorso 11 novembre, ma la società avrebbe scelto di rinviare l’annuncio ufficiale, considerato il difficile momento attraversato in campionato.

Il precedente playoff: la doppietta di Iemmello e il gol di Pohjanpalo

La sfida del Ceravolo riporterà inevitabilmente alla memoria la semifinale playoff della passata stagione.

Nella gara d’andata, disputata a maggio, il Catanzaro si impose per 3-0 grazie anche alla doppietta di Iemmello.

Al ritorno, al Renzo Barbera, Pohjanpalo segnò immediatamente, contribuendo al successo per 2-0 del Palermo.

La vittoria non bastò però ai rosanero per ribaltare il risultato complessivo e conquistare l’accesso alla finale, successivamente persa dal Catanzaro contro il Monza.

Un precedente che aggiunge ulteriore interesse al nuovo confronto tra i due centravanti.

Pohjanpalo 39 gol in rosanero, Iemmello 89 con il Catanzaro

Allargando lo sguardo al rendimento complessivo con le rispettive maglie, emergono numeri che confermano il valore dei due attaccanti.

Pohjanpalo ha collezionato 69 presenze con il Palermo, realizzando 39 gol e 14 assist.

Iemmello, nei suoi cinque anni a Catanzaro, ha invece totalizzato 184 partite, 89 reti e 30 assist.

Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la partita di domani metterà di fronte due attaccanti ancora fondamentali per le proprie squadre, nonostante un avvio di campionato meno prolifico rispetto alla passata stagione.

Pohjanpalo cercherà di ritrovare il gol per aiutare il Palermo a consolidare il primato, mentre Iemmello proverà a interrompere il proprio digiuno e trascinare il Catanzaro fuori dall’ultimo posto.

Due bomber con lo stesso numero di reti, ma con obiettivi e situazioni profondamente differenti.