Il Palermo parte favorito nella trasferta contro il Catanzaro, in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo. Le quote dei principali bookmaker evidenziano una netta preferenza per la formazione allenata da Filippo Inzaghi, chiamata a difendere il primato in classifica contro i giallorossi di Michele Mignani.

Il confronto tra le due squadre si presenta come un testa-coda della Serie B, con i rosanero in vetta alla graduatoria e il Catanzaro impegnato nella lotta per risalire dall’ultimo posto.

Secondo le rilevazioni riportate nel prospetto delle quote, il successo del Palermo oscilla tra 1.68 e 1.77, mentre la vittoria dei padroni di casa viene proposta tra 3.80 e 4.50. Il pareggio, invece, presenta valori compresi tra 3.55 e 3.90.





Catanzaro-Palermo, tutte le quote 1X2 dei bookmaker

Ecco il quadro completo delle quote per la partita, con il confronto tra nove operatori.

Bookmaker 1 Catanzaro X Pareggio 2 Palermo Bet365 4.33 3.70 1.70 Snai 4.25 3.75 1.72 StarVegas 4.30 3.90 1.75 AdmiralBet 4.30 3.90 1.75 BetFlag 4.50 3.90 1.68 Lottomatica 4.50 3.90 1.68 NetBet 4.10 3.80 1.77 888sport 3.80 3.55 1.72 LeoVegas 3.85 3.60 1.74

Quote rilevate dal prospetto del 20 novembre 2026, soggette a variazioni.

Palermo favorito: quota media 1.72 per il successo esterno

Il dato più significativo riguarda la quota media assegnata alla vittoria rosanero, pari a 1.72.

La quota media del successo del Catanzaro è invece di 4.21, mentre quella del pareggio si attesta a 3.78.

Il confronto conferma come il Palermo venga considerato il principale candidato alla conquista dei tre punti.

Le quote più alte disponibili nel prospetto per ciascun esito sono:

Vittoria Catanzaro (1): 4.50 , proposta da BetFlag e Lottomatica.

, proposta da BetFlag e Lottomatica. Pareggio (X): 3.90 , proposto da StarVegas, AdmiralBet, BetFlag e Lottomatica.

, proposto da StarVegas, AdmiralBet, BetFlag e Lottomatica. Vittoria Palermo (2): 1.77, proposta da NetBet.

Catanzaro, i bookmaker valutano difficile l’impresa

Il successo della formazione allenata da Michele Mignani viene considerato l’esito meno probabile.

Le quote per la vittoria casalinga partono da 3.80 di 888sport e raggiungono 4.50 con BetFlag e Lottomatica.

Valori che riflettono la distanza tra le due squadre in classifica e il rendimento mostrato durante questa prima parte di campionato.

Il Catanzaro potrà comunque contare sulla spinta del pubblico del Ceravolo, chiamato a sostenere la squadra in una partita particolarmente impegnativa.

Pareggio, quote comprese tra 3.55 e 3.90

Anche il segno X presenta valutazioni differenti tra gli operatori.

La quota più bassa per il pareggio è quella di 888sport, pari a 3.55.

Seguono LeoVegas a 3.60, Bet365 a 3.70, Snai a 3.75 e NetBet a 3.80.

StarVegas, AdmiralBet, BetFlag e Lottomatica propongono invece il pareggio a 3.90, il valore massimo registrato nel prospetto.

Catanzaro-Palermo, cosa indicano le quote

Il quadro complessivo delle valutazioni assegna dunque al Palermo il ruolo di favorito.

La squadra di Inzaghi arriva alla sfida con il miglior attacco della Serie B e con l’obiettivo di proseguire la propria corsa in testa alla classifica.

Il Catanzaro, invece, cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo e dare una svolta alla propria stagione.

Le quote dei nove bookmaker analizzati sono concordi nell’indicare il successo esterno come l’esito più probabile, pur senza escludere le insidie di una trasferta contro una squadra bisognosa di punti.

Il dato conclusivo è chiaro: Palermo favorito a quota media 1.72, pareggio a 3.78 e vittoria del Catanzaro a 4.21. Sarà poi il campo a stabilire se i rosanero riusciranno a rispettare le previsioni.