Giorgio Perinetti racconta il suo rapporto con Filippo Inzaghi e lancia un messaggio di grande fiducia al Palermo. Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’ex dirigente rosanero ha ripercorso gli episodi più significativi della lunga conoscenza con l’attuale allenatore del Palermo, dai primi incontri da calciatore fino all’esperienza vincente al Venezia. Perinetti è convinto che Inzaghi sia l’uomo giusto per riportare il club siciliano nella massima serie.

Un racconto ricco di aneddoti, ricordi e curiosità, che si conclude con un augurio particolare: diventare il penultimo dirigente ad aver contribuito alla promozione del Palermo in Serie A, lasciando proprio a Inzaghi il merito di scrivere una nuova pagina della storia rosanero.

Perinetti: «La mia conoscenza con Inzaghi comincia proprio a Palermo»

Nel video pubblicato su Instagram, Giorgio Perinetti parte dal primo incontro con Filippo Inzaghi, avvenuto proprio nel capoluogo siciliano.





«La mia conoscenza con Pippo Inzaghi comincia proprio a Palermo, in un Palermo-Verona, credo di Coppa Italia».

Il dirigente racconta poi di aver provato ad acquistare la comproprietà del giocatore, senza però riuscire a concludere l’operazione.

«Poi lo ritrovo in una trattativa molto serrata per acquistarne la metà, la comproprietà, ma l’operazione viene bocciata dal mister Carlo Mazzone e quindi non va in porto».

Le strade dei due si sarebbero successivamente incrociate alla Juventus, dove il rapporto professionale si trasformò in una vera amicizia.

«A un certo momento lo ritrovo io, vado alla Juventus e mi ritrovo il giocatore della Juventus e quindi lì la nostra amicizia si cementa perché viaggiavamo insieme col pullman, noi ci scambiamo notizie con tutti i giocatori».

Perinetti ricorda soprattutto la straordinaria conoscenza del calcio mostrata da Inzaghi già durante la carriera da attaccante.

«Lui era una fonte inesauribile di conoscenza perché conosceva tutti i giocatori dalla A alla C, conosceva le caratteristiche e quant’altro».

Il retroscena sul Siena: «Sembrava tutto fatto, poi scelse di restare al Milan»

Un altro episodio riguarda il tentativo di portare Inzaghi al Siena, quando Perinetti ricopriva l’incarico di direttore sportivo della società toscana.

L’attaccante era ormai nell’ultima fase della carriera al Milan e avrebbe potuto contribuire alla salvezza dei bianconeri.

«L’ultimo capitolo della mia conoscenza con Pippo Inzaghi da calciatore è l’offerta che gli faccio da direttore sportivo di Siena per venire a contribuire alla salvezza del Siena».

L’accordo sembrava vicino, ma Inzaghi cambiò idea dopo essere tornato ad allenarsi a Milanello.

«Lui era un giocatore del Milan, l’ultimo anno di contratto, sembrava tutto fatto, ma all’ultimo momento Inzaghi si fa l’ultima giornata di allenamento a Milanello, rivede il suo Milan, il suo mondo e con molta gentilezza ed educazione mi avvisa e rifiuta l’offerta perché vuole rimanere e chiudere la carriera col Milan».

Una scelta che Perinetti ricorda ancora oggi per la correttezza con cui gli venne comunicata.

Venezia, Perinetti svela come nacque l’arrivo di Inzaghi

Il rapporto tra i due si rafforzò ulteriormente quando Inzaghi intraprese la carriera da allenatore.

Perinetti racconta un retroscena legato al Venezia di Joe Tacopina, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D e intenzionato a costruire una squadra ambiziosa.

Fu una telefonata dello stesso Inzaghi a dare il via alla trattativa.

«Mi scatta un giorno una telefonata, un saluto di Pippo. Che fai? Che fai? Voglio rilanciarmi, l’esperienza al Milan voglio che sia positiva».

A quel punto Perinetti propose all’ex attaccante rossonero di prendere in considerazione la panchina del Venezia.

«Dico ma perché non pensi allora al Venezia? Dice ma guarda che io ci vengo davvero».

Il dirigente contattò quindi Tacopina per informarlo della disponibilità di Inzaghi.

«Allora chiamo Tacopina e gli dico guarda che Inzaghi verrebbe da noi al Venezia. E Tacopina dice ma chi è Inzaghi? Quello vero? Certo, quello vero».

La trattativa si sviluppò rapidamente, fino all’incontro a Brescia per definire gli aspetti contrattuali.

«Con Inzaghi al Venezia un’annata trionfale»

L’esperienza veneziana rappresentò una tappa importante nella carriera da allenatore di Filippo Inzaghi.

Perinetti ricorda con soddisfazione i successi ottenuti insieme.

«Inizia l’avventura di Pippo Inzaghi al Venezia con Perinetti, vittoria del campionato di Serie C, contro avversari fortissimi e in più anche la vittoria in Coppa Italia. Quindi annata trionfale».

Un’esperienza che consolidò ulteriormente la stima del dirigente nei confronti dell’allenatore.

Perinetti: «Inzaghi è il condottiero ideale per il Palermo»

Dopo aver ripercorso gli episodi più significativi del loro rapporto, Perinetti si concentra sul presente e sulle prospettive del Palermo.

L’ex dirigente rosanero sottolinea soprattutto le qualità caratteriali e professionali di Inzaghi, ritenendole fondamentali per affrontare un campionato impegnativo come quello di Serie B.

«Di Pippo Inzaghi ho sempre ammirato la grande passione che lo muove, la sua voglia sempre di aggiornarsi, migliorare e conoscere e per questo credo che sia il condottiero ideale per il Palermo di quest’anno».

Perinetti esprime quindi fiducia nel progetto sportivo rosanero, evidenziando i rinforzi apportati alla squadra e il lavoro svolto dopo la precedente stagione.

«Un Palermo che è stato rinforzato, che prosegue il suo cammino anche dalla coscienza di qualche errore fatto l’anno scorso, ma che sicuramente quest’anno non fallirà alla promozione in A».

«Sono stato l’ultimo a portare il Palermo in A, voglio diventare il penultimo»

Il passaggio più significativo del video arriva nella parte conclusiva.

Perinetti, protagonista dell’ultima promozione del Palermo nella massima serie, rivolge un augurio particolare a Inzaghi e all’intero ambiente rosanero.

«Per questo dico, sono stato l’ultimo a portare il Palermo in Serie A, sono felicissimo di diventare finalmente il penultimo con Pippo Inzaghi alla guida».

Il video si conclude con un messaggio diretto ai sostenitori rosanero:

«Forza Palermo!».

Un attestato di fiducia importante da parte di Giorgio Perinetti, che conosce Inzaghi da molti anni e vede nell’attuale tecnico rosanero la figura ideale per riportare il Palermo in Serie A. Un auspicio che nasce da un rapporto personale e professionale costruito nel tempo, tra trattative di mercato, esperienze condivise e successi sportivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Perinetti (@giorgioperinetti)