Il Catanzaro si affida alla spinta del Ceravolo per tentare l’impresa contro il Palermo capolista. Nonostante le difficoltà di classifica e un avversario che vanta il miglior attacco della Serie B, la formazione allenata da Michele Mignani proverà a sfruttare il fattore campo e alcune vulnerabilità difensive della squadra di Filippo Inzaghi.

Come evidenzia la Gazzetta del Sud, lo stadio calabrese, pur interessato dai lavori di ristrutturazione che ne hanno ridotto la capienza, potrebbe rappresentare un elemento decisivo nella ricerca di un risultato positivo.

Catanzaro-Palermo, oltre 3mila biglietti venduti: il Ceravolo si prepara

La società giallorossa ha deciso di ridurre i prezzi dei biglietti per le prossime due partite casalinghe, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei tifosi.





La risposta è stata incoraggiante: la prevendita ha già superato quota 3mila biglietti, nonostante l’impossibilità di effettuare gli acquisti online.

A questi si aggiungono circa 900 abbonati, con la possibilità di avvicinarsi alla capienza complessiva di 6.250 posti disponibili nei settori aperti al pubblico di casa.

Come sottolinea la Gazzetta del Sud, i lavori hanno modificato profondamente l’aspetto del Ceravolo, privato temporaneamente della curva Capraro e di parte delle sue strutture. La tifoseria, tuttavia, è pronta a sostenere la squadra in un momento particolarmente delicato.

Il Catanzaro ha conquistato finora una sola vittoria in campionato, quella contro la Carrarese, decisa da una rete di Pietro Iemmello.

Palermo, miglior attacco della Serie B ma soltanto due gare senza subire gol

Il Palermo arriva in Calabria con numeri offensivi impressionanti.

La squadra di Inzaghi ha realizzato 25 reti, risultando il miglior attacco del campionato. I rosanero sono inoltre la formazione che effettua più conclusioni, costruisce più occasioni e manda in gol il maggior numero di giocatori differenti.

Esiste però un dato sul quale il Catanzaro potrebbe provare a costruire la propria partita.

Come osserva la Gazzetta del Sud, il Palermo è riuscito a mantenere la porta inviolata soltanto in due occasioni nelle prime undici giornate.

I gol subiti sono complessivamente 13, dei quali ben nove in trasferta.

Numeri che evidenziano qualche difficoltà nella fase difensiva, pur all’interno di una squadra capace di compensare attraverso una produzione offensiva particolarmente elevata.

Per il Catanzaro sarà fondamentale riuscire a sfruttare le occasioni create, evitando gli errori sotto porta che hanno condizionato diverse partite.

Il Palermo è letale nella ripresa: 18 gol dopo l’intervallo

La principale difficoltà per la squadra di Mignani sarà contenere il potenziale offensivo rosanero.

Il Palermo non soltanto guida la classifica dei gol segnati, ma presenta anche numeri particolarmente significativi nella seconda parte delle partite.

Nel dettaglio, i dati evidenziati dal quotidiano sono:

Statistica del Palermo Dato Gol realizzati 25 Gol subiti 13 Gol subiti in trasferta 9 Partite senza subire reti 2 Marcatori differenti 11 Gol segnati nei secondi tempi 18 Gol negli ultimi 15 minuti 7

I 18 gol realizzati dopo l’intervallo confermano la capacità del Palermo di aumentare la propria pericolosità nella seconda metà degli incontri.

Ancora più significativo il dato relativo agli ultimi quindici minuti, nei quali i rosanero hanno segnato sette volte.

Una caratteristica che obbligherà il Catanzaro a mantenere alta la concentrazione per tutta la durata della gara.

Mignani punta su Iemmello e Pecorino per colpire la difesa rosanero

Per mettere in difficoltà il Palermo, il Catanzaro dovrà migliorare soprattutto nella finalizzazione.

La squadra calabrese ha mostrato segnali incoraggianti nella gestione Mignani, ma continua a pagare la scarsa concretezza negli ultimi metri.

La partita contro il Padova, considerata una delle migliori per qualità del gioco e occasioni create, ha evidenziato proprio questo limite.

Diverso l’atteggiamento mostrato nel pareggio per 2-2 contro il Verona, quando i giallorossi sono riusciti a sfruttare meglio le opportunità offensive.

Un segnale è atteso soprattutto da Pietro Iemmello, chiamato a trascinare la squadra in una sfida particolarmente complicata.

Attenzione anche a Pecorino, attaccante catanese che potrebbe trovare ulteriori motivazioni nel confronto con una formazione siciliana.

Prima dell’infortunio, nella gara contro il Verona, il centravanti aveva mostrato diverse qualità del proprio repertorio.

Un altro elemento sul quale Mignani può fare affidamento riguarda la distribuzione delle reti: il Catanzaro ha mandato a segno nove giocatori differenti, dimostrando di possedere diverse potenziali soluzioni offensive.

Catanzaro, serve una partita perfetta contro la capolista

Secondo la Gazzetta del Sud, il Catanzaro dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di creare occasioni e quella di contenere il miglior attacco del campionato.

La fase di non possesso rappresenterà probabilmente l’aspetto più delicato.

La formazione calabrese ha mostrato alcuni progressi sotto la guida di Mignani e la sosta per le Nazionali potrebbe aver consentito all’allenatore di lavorare ulteriormente sui problemi difensivi.

Di fronte ci sarà però un Palermo capace di colpire con numerosi interpreti e particolarmente efficace nella ripresa.

Il fattore Ceravolo potrebbe allora diventare una risorsa aggiuntiva per i giallorossi, chiamati a una prestazione di grande intensità.

Per il Palermo, invece, la trasferta rappresenterà un’altra occasione per consolidare il primato e confermare la propria superiorità offensiva, cercando al tempo stesso di migliorare la tenuta difensiva lontano dal Renzo Barbera.