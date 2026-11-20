Il Vicenza cerca una svolta dopo un periodo particolarmente complicato. Alla vigilia della trasferta contro l’Ascoli, valida per la dodicesima giornata di Serie B, il tecnico biancorosso Fabio Gallo è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, assumendosi le proprie responsabilità per i risultati negativi.

Con appena nove punti conquistati e tre sconfitte consecutive alle spalle, il Vicenza è chiamato a reagire contro una delle formazioni più in forma del campionato. Gallo ha parlato del lavoro svolto durante la sosta, delle condizioni dei giocatori e del rapporto con la tifoseria.

Gallo fa autocritica: «Che io abbia fatto degli errori è palese»

Il tecnico è tornato sulle difficoltà attraversate dalla squadra, riconoscendo gli errori commessi nella prima parte della stagione.





«Io penso che più persona qualificata del direttore in questo momento non ci sia. Che io abbia fatto degli errori è palese sennò non avremmo nove punti e mi sono preso tutte le mie responsabilità con la società e con i giocatori. Di conseguenza, ognuno dovrà prendersi eventualmente le proprie responsabilità, come ha fatto la squadra nei miei confronti nel confronto, come ha fatto il direttore. Le responsabilità ce le ho assolutamente altrimenti non sarei stato in questa situazione di classifica.»

Parole che confermano la volontà dell’allenatore di affrontare apertamente le difficoltà, senza sottrarsi alle critiche.

Vicenza, due settimane di lavoro per ripartire

Durante la pausa per le Nazionali, Gallo ha avuto la possibilità di lavorare con il gruppo e confrontarsi sulle problematiche emerse nelle ultime partite.

«Buongiorno, ha fatto scalpore questo problema strutturale in maniera clamorosa e ho visto che tutti quanti abbiamo dato un significato diverso al significato vero del termine. Sono passati 15 giorni, abbiamo lavorato, siamo stati bene tra di noi, nel senso che abbiamo cercato di confrontarci, di allenarci, però penso che siano state due settimane dove la squadra ha lavorato molto.»

L’allenatore ha inoltre spiegato la decisione di svolgere gli allenamenti a porte chiuse, una scelta legata alla necessità di garantire maggiore tranquillità al gruppo.

«Abbiamo lavorato a porte chiuse perché era un momento dove volevamo stare più tranquilli ma non perché qualcuno ci disturba, ma perché volevamo stare tranquilli senza nessun motivo, senza nessuna mancanza di rispetto per nessun tifoso perché poi dopo magari veniamo qua a mangiare e incontriamo i tifosi e parliamo. Quindi non bisogna vederci sempre qualcosa di timore in una scelta che dalle altre parti d’Italia è quasi la normalità.

Noi lo facciamo due giorni a settimana di solito ma nelle altre società è quasi la normalità fare sempre a porte chiuse. L’ho deciso io e l’ho fatto per questo motivo. Come avrei fatto anche altre cose dopo la partita di Cremona. Le porte chiuse soltanto per far stare tutti più sereni, anche i ragazzi, solo per quello. Abbiamo sempre parlato con serenità, i ragazzi vedo che si confrontano senza problemi con chi viene a trovarci, soltanto un po’ di tranquillità nell’allenamento.»

Ascoli-Vicenza, Gallo: «Hanno i favori del pronostico»

Il prossimo avversario sarà l’Ascoli, terzo in classifica e protagonista di un ottimo avvio di campionato dopo la promozione dalla Serie C.

Gallo ha riconosciuto il valore della formazione marchigiana, sottolineando le difficoltà dell’impegno.

«Sarà una partita contro una squadra che sicuramente sta facendo molto bene e quindi ha i favori del pronostico nettamente a loro favore, è una squadra che gioca bene, che ha trovato le situazioni giuste per proseguire quello che hanno fatto di buono nella passata stagione vincendo i playoff. Sono tanti i pensieri della mia squadra, io devo pensare alla mia squadra, Ascoli penserà a loro. La realtà è che sono terzi in classifica quindi meritano tutto il massimo del mio rispetto.»

Il Vicenza dovrà dunque cercare di interrompere la serie negativa contro un avversario che sta confermando sul campo le proprie ambizioni.

Vicenza, Pellizzari e Tsajoudt ancora indisponibili

Il tecnico ha fatto il punto anche sulle condizioni della rosa, annunciando due assenze per la trasferta di Ascoli.

«A parte ci sono Pellizzari che ha iniziato ad accelerare non so se per la partita di di martedì o per quella del fine settimana e Tsajoudt che ha cominciato a calciare e quindi siamo prossimi anche per lui al rientro in squadra. Valoti e Marchizza si sono allenati con la squadra da metà settimana, quindi vengono in ritiro con noi, vengono ad Ascoli con me e gli altri sono disponibili, fondamentalmente tutti disponibili tranne Pellizzari e Tsajoudt .»

Valoti e Marchizza saranno quindi a disposizione dopo essere tornati ad allenarsi con il gruppo, mentre Pellizzari e Tsajoudt proseguono i rispettivi percorsi di recupero.

Sulle possibili modifiche tattiche, compreso l’eventuale passaggio alla difesa a quattro, Gallo non ha fornito indicazioni precise.

«Abbiamo lavorato in maniera, spero proficua, come era giusto fare e da qui partiremo, vedremo.»

Gallo e il rapporto con i tifosi del Vicenza

Nonostante il momento difficile, la tifoseria biancorossa ha manifestato il proprio sostegno all’allenatore attraverso uno striscione con la scritta “Gallo non si tocca”.

Il tecnico ha commentato il gesto con poche parole.

«Io penso che non debba dire nulla alla tifoseria, ho visto, ma non devo dire nulla, nel senso che io so come sono loro e loro sanno come sono io, quindi altro non ho da dire.»

Gallo ha poi espresso disappunto per il divieto di trasferta imposto ai sostenitori vicentini in occasione della partita contro l’Ascoli.

«l calcio senza i tifosi di casa e senza i tifosi ospiti è un qualcosa di monco, poi le motivazioni perché siamo gemellati con il Pescara sono delle assurdità per togliere il problema in maniera semplice. Penso che i nostri tifosi siano sempre contraddistinti, da che ci sono io, per una correttezza e un tifo pro Vicenza, quindi mi sembra una cosa non giusta, non corretta, però ormai siamo abituati anche a questo.»

Vicenza, tre partite ravvicinate: Gallo pensa all’Ascoli

Il calendario prevede tre impegni nell’arco di otto giorni, ma l’allenatore preferisce concentrarsi esclusivamente sulla prossima sfida.

«Per quanto riguarda domani chiaramente no, poi dopo in funzione di quello che mi dirà la partita domani valuterò quelle che potranno essere le scelte martedì, dobbiamo affrontare tutte le partite nel miglior modo considerando quella più vicina la più importante, sia per idea di gioco sia per risorse dei giocatori fisiche.»

Il tecnico ha quindi escluso un turnover programmato per la gara contro l’Ascoli, rimandando le valutazioni sulle rotazioni alle partite successive.

Gallo: «Ho tanto da dare»

Il momento negativo non ha modificato la determinazione dell’allenatore, consapevole delle responsabilità legate al proprio ruolo.

«Sto bene, faccio il mio lavoro, sono conscio dei rischi che si corre a fare questo mestiere. Ho sempre affrontato tutto a testa alta sia nei 700 giorni dove ho festeggiato sia in questi giorni dove sicuramente ho poco da festeggiare ma ho tanto da dare.»

Gallo ha inoltre sottolineato l’atteggiamento mostrato dai giocatori durante la sosta.

«È chiaro che arrivi da tre sconfitte, non può essere un gruppo che sprizza gioia in ogni momento, però sotto questo punto di vista posso dire che la squadra ha vissuto molto bene questi allenamenti con lo spirito giusto, non c’è stato uno che ha lesinato energie nel lavoro.»

Il Vicenza ripartirà dunque dalla trasferta di Ascoli, con l’obiettivo di ritrovare punti e fiducia dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.