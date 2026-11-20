Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta alla vigilia della sfida contro il Catanzaro. Il tecnico rosanero si è soffermato sui progressi della squadra nelle gare lontano dal Barbera e sulle condizioni di Federico Barba, ancora indisponibile.

Sul rendimento in trasferta e sulle difficoltà della partita contro il Catanzaro, Inzaghi ha dichiarato: «Stiamo dimostrando che in trasferta siamo migliorati, ma ogni partita è un nuovo esame. Sarà una gara difficile, ma la squadra sa quello che troverà e sa che dovrà mettere il coltello tra i denti».

L’allenatore del Palermo ha quindi fatto il punto sulle condizioni di Federico Barba, che non ha ancora completato il recupero.





Sull’infortunio del difensore, Inzaghi ha spiegato: «Barba? Purtroppo non è ancora guarito, mi auguro di recuperarlo nel giro di un paio di settimane».

Le parole del tecnico confermano dunque la necessità di affrontare la trasferta di Catanzaro con la massima attenzione, cercando di dare continuità ai miglioramenti mostrati dalla squadra lontano da casa.