Palermo-Südtirol, raggiunta quota 25.834 spettatori
Continua a crescere l’attesa per Palermo-Südtirol. Attraverso i propri canali social ufficiali, il Palermo ha comunicato il raggiungimento di quota 25.834 spettatori per la sfida in programma allo stadio Renzo Barbera.
Un dato che conferma la grande partecipazione del pubblico rosanero, pronto a sostenere la squadra di Filippo Inzaghi anche in occasione della gara contro la formazione altoatesina.
La cifra di 25.834 spettatori, resa nota direttamente dalla società attraverso i social, testimonia ancora una volta il forte legame tra il Palermo e i suoi tifosi.