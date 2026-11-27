Un talento scoperto in un campetto di Misilmeri, il percorso nel settore giovanile rosanero e il sogno di diventare un calciatore professionista diventato realtà. Quella di domani sarà una partita speciale per Emanuele Schimmenti, attaccante classe 2002 del Benevento, pronto a tornare a Palermo da avversario.

A raccontare la storia del giovane calciatore, nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è Giuseppe Tumminia, ex allenatore del settore giovanile rosanero, che lo scoprì quando aveva appena dodici anni.

La scoperta in un campetto di Misilmeri

«Mi ricordo che un giorno andai con alcuni amici a vedere una partitella amatoriale in un campetto di Misilmeri. Mi accorsi di lui per una sforbiciata finita sotto l’incrocio dei pali», racconta Tumminia.





Una giocata sufficiente per convincere l’allenatore a segnalare il giovane talento ai responsabili del vivaio rosanero.

«Feci una scheda positiva e lo consigliai a Dario Baccin e a Rosario Argento, che allora guidavano il settore giovanile del Palermo. L’anno successivo lo prendemmo e cominciò con me nella categoria Esordienti. La sua caratteristica eccezionale è sempre stata il dribbling: un giocatore sgusciante, rapido. Gli dicevo sempre: “Non ti preoccupare. Sei un giocatore forte, arriverai in Primavera e farai il professionista”».

La crescita e l’approdo in Serie B

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Schimmenti ha costruito il proprio percorso nel calcio professionistico, arrivando a conquistare con il Benevento l’opportunità di misurarsi in Serie B, dove ha finora collezionato tre presenze e un assist.

Un traguardo che non sorprende il suo ex allenatore.

«Me lo aspettavo assolutamente. Emanuele è eccezionale perché ha testa, cuore, oltre alle qualità tecniche e tattiche. Oltre che una splendida famiglia alle spalle».

Il ritorno al Barbera davanti alla famiglia e agli amici

La sfida contro il Palermo rappresenterà un momento particolarmente emozionante per Schimmenti. Come racconta Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il giovane attaccante ritroverà quello stadio in cui, ai tempi del settore giovanile, entrava in campo per le fotografie ufficiali delle squadre rosanero.

Questa volta, però, lo farà da calciatore professionista.

«In quella stessa tribuna vedrà i suoi familiari, i suoi amici e i suoi affetti, mentre lui sarà proprio all’interno del campo di gioco. Non importa se giocherà un minuto, se entrerà nel secondo tempo o se farà novanta minuti. Il fatto di arrivare lì da professionista, in Serie B, a sfidare un Palermo primo in classifica, lo renderà felice. È un ragazzo molto emotivo e passionale, sarà bello per lui vivere queste emozioni. L’ho sentito la scorsa estate, aspetto una sua maglia».

Tumminello e Mignani, gli altri intrecci con il Palermo

Schimmenti non sarà l’unico calciatore del Benevento con un legame con i colori rosanero. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nella formazione sannita milita anche Marco Tumminello, attaccante classe 1998 originario di Erice e cresciuto anche nel settore giovanile del Palermo.

Tra le curiosità della sfida figura inoltre la presenza di Guglielmo Mignani, figlio di Michele, ex allenatore rosanero e attuale tecnico del Catanzaro.

Per Schimmenti, tuttavia, quella del Barbera sarà soprattutto una partita di emozioni e ricordi, il punto d’incontro tra il bambino scoperto a Misilmeri e il calciatore professionista di oggi.