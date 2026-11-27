Una sfida dal sapore speciale per Filippo Inzaghi. Domani al Renzo Barbera arriverà il Benevento, la squadra con cui SuperPippo ha conquistato la sua prima promozione in Serie A da allenatore, riscrivendo diversi record del campionato cadetto. Come sottolinea Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero sogna di ripetere quell’impresa alla guida del Palermo, che ha iniziato la stagione con un rendimento persino superiore a quello dei sanniti.

Al di là dei ricordi e delle emozioni, l’obiettivo resta quello di consolidare il primato in classifica, dando continuità alla convincente prestazione offerta contro il Südtirol.

Inzaghi imbattuto contro il suo ex Benevento

Quello di domani sarà il quinto confronto tra Inzaghi e il Benevento dopo la separazione avvenuta nell’estate del 2021, in seguito alla retrocessione dei campani in Serie B.





Il bilancio del tecnico è positivo: una vittoria e tre pareggi. Alla guida del Brescia ha ottenuto un successo per 1-0 e un pareggio per 2-2, mentre sulla panchina della Reggina ha collezionato altri due pareggi, rispettivamente per 2-2 e 1-1.

In quelle sfide con la formazione calabrese andarono a segno anche Hernani e Pierozzi, oggi entrambi al Palermo.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la partita del Barbera avrebbe potuto rappresentare anche l’occasione per il confronto tra i gemelli Niccolò ed Edoardo Pierozzi, quest’ultimo con due presenze in rosanero nella stagione 2022/23. Entrambi, però, saranno assenti a causa dei rispettivi infortuni.

Il Benevento dei record: 86 punti e promozione con sette turni d’anticipo

L’avventura di Inzaghi sulla panchina sannita cominciò nell’estate del 2019, dopo la deludente esperienza al Bologna. In Serie B il tecnico riuscì a costruire una squadra dominante, capace di conquistare la promozione con numeri straordinari:

86 punti conquistati.

Promozione con sette giornate d’anticipo.

Miglior attacco con 67 reti realizzate.

Miglior difesa con appena 27 gol subiti.

20 punti di vantaggio sul Crotone secondo.

25 punti di vantaggio sullo Spezia terzo.

Neppure la lunga interruzione del campionato causata dalla pandemia di Covid-19 riuscì a frenare la corsa dei sanniti.

La successiva stagione in Serie A si concluse con la retrocessione, ma il ricordo di quell’impresa continua a legare Inzaghi alla piazza beneventana.

Palermo, partenza migliore rispetto al Benevento dei record

Il dato più significativo riguarda il confronto tra l’attuale Palermo e quel Benevento. Come evidenzia Alessandro Arena nell’analisi pubblicata dal Giornale di Sicilia, dopo tredici giornate i rosanero hanno conquistato 30 punti, due in più rispetto ai 28 ottenuti dai sanniti nella stagione 2019/20.

Un avvio straordinario, accompagnato da un rendimento casalingo eccezionale e da un distacco già importante sulla terza posizione.

Le analogie tra le due squadre riguardano anche il potenziale offensivo: la qualità e la fantasia di Dennis Johnsen e Andrea Vavassori ricordano quelle di Marco Sau e Nicolas Viola, protagonisti della cavalcata promozione del Benevento.

Inzaghi punta agli 80 punti: ne mancano ancora 50

Nonostante i numeri da record, l’allenatore rosanero mantiene alta la concentrazione sull’obiettivo fissato a inizio stagione: raggiungere quota 80 punti.

Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, al Palermo mancano ancora 50 punti per raggiungere il traguardo indicato dal tecnico. Battere il Benevento rappresenterebbe un ulteriore passo nella direzione giusta.

Per Inzaghi sarà una serata ricca di ricordi, ma il presente si chiama Palermo. E il sogno è scrivere un’altra pagina di storia, questa volta a tinte rosanero.