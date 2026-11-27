Il netto successo per 5-0 contro l’Empoli ha aperto nuove riflessioni in casa Benevento. Le prestazioni dei calciatori che finora avevano trovato meno spazio hanno messo in discussione alcune gerarchie, offrendo ad Antonio Floro Flores diverse alternative in vista della difficile trasferta contro il Palermo.

Come evidenzia Luigi Trusio sulle colonne de Il Mattino, il tecnico giallorosso dovrà decidere se confermare i propri uomini di fiducia oppure premiare chi ha sfruttato al meglio l’occasione ricevuta contro i toscani.

Benevento, i ballottaggi in difesa

Il primo dubbio riguarda il compagno di reparto di Scognamillo al centro della difesa. Saio, finora particolarmente apprezzato da Floro Flores, ha mostrato qualche difficoltà nelle ultime apparizioni. Dalle Mura, invece, ha fornito una prestazione convincente contro l’Empoli, distinguendosi negli anticipi e nella costruzione della manovra.





Sulle corsie laterali, Romano sembra avere maggiori possibilità di conferma grazie alla condizione atletica e alla capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco. Sul versante opposto resta aperto il ballottaggio tra Beruatto e Sernicola.

Centrocampo, il dilemma tra Prisco e Siatounis

Come sottolinea Luigi Trusio su Il Mattino, le decisioni più complicate potrebbero riguardare il centrocampo. Il ritorno di Prisco in cabina di regia ha consentito a Maita di agire da mezzala, favorendone gli inserimenti offensivi e permettendogli di realizzare il secondo gol stagionale.

Difficile, però, rinunciare a Siatounis, capocannoniere del Benevento con cinque reti e centrocampista particolarmente prolifico nel panorama cadetto.

Considerata l’importanza di Kouan e Maita negli equilibri della squadra, Floro Flores potrebbe essere chiamato a scegliere proprio tra Prisco e Siatounis.

Tumminello o Salvemini: dubbio al centro dell’attacco

Un altro ballottaggio riguarda il ruolo di centravanti. Nell’analisi firmata da Luigi Trusio su Il Mattino, viene evidenziato come Tumminello abbia ritrovato il gol in Serie B dopo oltre quattro anni e nove mesi, mentre Salvemini, subentrato dalla panchina, abbia contribuito al successo contro l’Empoli con un pregevole assist per Cherubini.

La scelta dipenderà anche dalle caratteristiche del Palermo e dal tipo di partita che Floro Flores intenderà impostare al Renzo Barbera.

Sulle corsie offensive, invece, Okereke e Cherubini hanno offerto prestazioni tali da rafforzare le proprie candidature per una maglia da titolare.

Floro Flores tra conferme e turnover

L’undici che ha travolto l’Empoli non sarà necessariamente quello più adatto ad affrontare la capolista. Come conclude Luigi Trusio su Il Mattino, il tecnico sannita dovrà valutare non soltanto le esigenze tattiche della sfida contro il Palermo, ma anche il messaggio da trasmettere al gruppo attraverso le proprie scelte.

Il pokerissimo di martedì ha ampliato le alternative a disposizione dell’allenatore, rendendo meno scontate le gerarchie proprio alla vigilia della trasferta del Barbera.