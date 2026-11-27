Palermo Women, cinque rosanero convocate nella Rappresentativa Regionale Under 21
Importante riconoscimento per il Palermo Women. Cinque calciatrici rosanero sono state convocate dalla Rappresentativa Regionale Femminile Under 21 per uno stage selettivo in preparazione al Torneo delle Regioni.
A comunicarlo è stata la società rosanero attraverso i propri canali social ufficiali, congratulandosi con le giovani calciatrici.
Palermo Women, le cinque calciatrici convocate
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Desiree Di Salvo
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Giuliana Falzone
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Germana Gippetto
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Giuliana Leto
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Sara Massaro
Le cinque rosanero avranno l’opportunità di mettersi in mostra durante lo stage selettivo e di giocarsi un posto nella rappresentativa che prenderà parte al Torneo delle Regioni.
Una soddisfazione per il Palermo Women e un importante riconoscimento per il percorso di crescita delle giovani calciatrici rosanero.