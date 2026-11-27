Passato e presente si incrociano al Renzo Barbera. Filippo Inzaghi ritrova il Benevento, la squadra con cui nella stagione 2019/20 ha scritto una delle pagine più importanti della propria carriera da allenatore. Come racconta Alessandro Geraci sulle colonne di Repubblica Palermo, il tecnico piacentino affronta oggi quella piazza che gli regalò la prima promozione in Serie A, alla guida di un Palermo che sta viaggiando a ritmi persino superiori.

I rosanero comandano la classifica con 30 punti in tredici giornate e sono reduci dal 4-1 contro il Südtirol. Dall’altra parte, il Benevento di Antonio Floro Flores occupa l’ottava posizione e arriva in Sicilia dopo il roboante 5-0 rifilato all’Empoli.

Inzaghi e il legame speciale con Benevento

Il rapporto tra SuperPippo e la città sannita è rimasto forte anche dopo la conclusione della sua esperienza in Campania.





«Mi auguro che gli spalti siano pieni, una bolgia, perché conosco il Benevento, sono molto legato a quella città», ha dichiarato Inzaghi dopo il successo contro il Südtirol.

Un legame che coinvolge anche il presidente Oreste Vigorito, definito dal tecnico appena due mesi fa «un presidente impareggiabile dal punto di vista umano».

In quella stessa occasione, Inzaghi aveva espresso il desiderio di ritrovare «Palermo, Benevento e Pisa insieme in Serie A nella prossima stagione».

Palermo, numeri superiori al Benevento dei record

Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il confronto tra le due esperienze di Inzaghi restituisce numeri particolarmente significativi.

Il Benevento della stagione 2019/20 aveva conquistato 24 punti nelle prime undici giornate, mentre l’attuale Palermo ne aveva già raccolti 27. Quella formazione sannita concluse il campionato con 86 punti, conquistando la promozione con sette giornate d’anticipo e chiudendo con il miglior attacco, 67 reti, e la miglior difesa, appena 27 gol subiti.

Differente, però, l’impostazione tattica delle due squadre. Dal solido 4-4-2 del Benevento, Inzaghi è passato al 4-2-3-1 del Palermo, valorizzando le geometrie di Ranocchia, il dinamismo di Segre e le qualità offensive di Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo.

I rosanero hanno realizzato 30 reti nelle prime tredici giornate, subendone 17: numeri che raccontano la vocazione offensiva della formazione siciliana.

Il Barbera è un fortino e crescono anche i ricavi

Nell’analisi firmata da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo trova spazio anche lo straordinario rendimento interno della capolista. Dalla sconfitta contro il Monza del 2025, il Palermo ha collezionato diciannove vittorie e un pareggio nelle successive venti gare casalinghe di campionato.

Segnali positivi arrivano anche sul fronte economico. Nel bilancio chiuso a giugno 2026, il club rosanero ha registrato un valore della produzione pari a 30,95 milioni di euro, in crescita dell’11,9% rispetto ai 27,66 milioni dell’esercizio precedente.

Secondo il quotidiano, si tratta del dato più alto della Serie B, escludendo le società retrocesse dalla massima serie beneficiarie del paracadute.

Benevento mai vincente contro il Palermo

La squadra di Antonio Floro Flores si presenta al Barbera con un’identità precisa. Il tecnico, protagonista della promozione dalla Serie C, ha costruito una formazione votata alla verticalità, capace di realizzare 21 gol in tredici giornate con undici marcatori differenti.

Come ricorda Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, anche i precedenti sorridono ai rosanero: negli otto confronti ufficiali disputati tra il 1999 e il 2023, tra Serie B e Serie C, il Benevento non è mai riuscito a battere il Palermo.

Spetterà proprio a Inzaghi difendere questa tradizione contro la squadra che lo ha consacrato come uno degli allenatori più vincenti della categoria. Il passato lascia spazio al presente, con un obiettivo comune alle due esperienze: la conquista della Serie A.