«Abbiamo sempre detto che, di fronte alle tante assenze, non dobbiamo piangerci addosso, ma considerarle un’opportunità – ha spiegato Chiappella -. L’ho ribadito anche al termine dell’ultima partita. I ragazzi stanno facendo uno sforzo enorme, perché stiamo attraversando un periodo davvero difficile e caratterizzato da numerose problematiche. La cosa più importante, però, è che lo stiamo affrontando con la mentalità giusta»

Chiappella ha poi parlato dell’ottimo inizio di campionato del loro prossimo avversario: «Non mi ha stupito, perché l’Ascoli ha dato continuità a quanto mostrato nella stagione precedente. Ha un’idea di gioco chiara, propone un calcio totale, fatto di letture degli spazi, continui movimenti e tante linee di passaggio. Dispone di numerose soluzioni e di esterni capaci di saltare l’uomo. Ha confermato tutto quello che di buono aveva già fatto vedere nella categoria precedente e merita la classifica che occupa»

Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Sappiamo di andare ad affrontare una squadra, l’Ascoli, che considero molto forte e che finora ha espresso un ottimo calcio. La sua posizione in classifica è assolutamente meritata»





E sul turno infrasettimanale contro il Verona e il recupero di energie: «Come tutte le partite di Serie B e, in particolare, come tutti i turni infrasettimanali, anche questa gara ci ha tolto tante energie, soprattutto dal punto di vista fisico e mentale. Abbiamo lavorato bene come squadra, dando però la priorità al recupero delle energie. Soltanto successivamente ci siamo dedicati alla preparazione della partita, soprattutto nella giornata di oggi, con qualche indicazione già nel lavoro di ieri per quanto possibile»

Infine, il tecnico non ha dubbi su quale sia l’arma in più della sua squadra: «L’atteggiamento fa parte del nostro DNA e non dovrà mai mancare. Lo diciamo e lo ripetiamo ormai da tanti mesi, fin da quando mi sono insediato su questa panchina. Allo stesso tempo, però, questa squadra deve sapere fare anche tante altre cose. Dobbiamo cercare di metterle in pratica costantemente sul campo: è quello che mi aspetto dai nostri ragazzi»