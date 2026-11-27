Importante iniziativa del Palermo FC per rafforzare il dialogo tra il mondo arbitrale e quello calcistico. Elenito Di Liberatore, Referee Liaison Officer della società rosanero, ha incontrato nella giornata di ieri, giovedì 26 novembre, la sezione AIA di Marsala.

L’incontro, reso noto dal club attraverso i propri canali social ufficiali, è stato dedicato all’importanza di una corretta interazione tra arbitri e calciatori, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle disposizioni regolamentari.

Palermo, il messaggio ufficiale del club

«Elenito Di Liberatore, Referee Liaison Officer del Palermo FC, ha incontrato ieri la Sezione AIA di Marsala per rafforzare la consapevolezza sull’importanza di una corretta interazione tra arbitri e calciatori, nel rispetto dei ruoli e delle disposizioni regolamentari».





Un’iniziativa volta a promuovere la cultura del rispetto delle regole e a favorire il dialogo tra le diverse componenti del mondo del calcio.

A corredo del messaggio, la società rosanero ha pubblicato una fotografia dell’incontro con una maglia del Palermo.