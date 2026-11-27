Padova, interesse per Pugliese del Picerno
Il Padova guarda in casa Picerno per rinforzare il centrocampo in vista della sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da “PianetaSerieB”, il club biancoscudato avrebbe messo nel mirino Samuel Pugliese, centrocampista classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino.
Il giovane calciatore si sta mettendo in evidenza nel Girone C di Serie C, dove condivide attualmente il primato nella classifica dei marcatori con Jacopo Manconi. L’interesse del Padova potrebbe concretizzarsi già a gennaio, anche alla luce della situazione contrattuale del giocatore: il suo accordo con il Picerno scadrà a giugno 2027 e, al momento, non risultano negoziazioni avviate per un eventuale rinnovo.