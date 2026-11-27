Il Mantova accelera per Federico Cassa e guarda con interesse alla possibilità di assicurarsi il giovane trequartista nella finestra invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società lombarda sarebbe attualmente in vantaggio nella corsa al classe 2006, di proprietà del Bologna e in questa prima parte di stagione in forza al Catanzaro.

L’esperienza in Calabria non sta regalando al giocatore lo spazio sperato e un trasferimento in prestito a gennaio potrebbe rappresentare l’occasione giusta per trovare maggiore continuità. I contatti tra le parti sarebbero già partiti, con il Mantova intenzionato a muoversi concretamente per anticipare la concorrenza.