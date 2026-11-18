Il nome di Dominic Vavassori potrebbe entrare nei radar della Fiorentina. Come riportato da LaViola.it, Lorenzo Antonelli, procuratore del giovane attaccante attualmente in prestito al Palermo, è stato avvistato oggi al Viola Park, il centro sportivo del club viola a Bagno a Ripoli.

Una visita documentata dallo stesso agente attraverso una storia pubblicata su Instagram, che ha inevitabilmente acceso la curiosità sulle possibili prospettive di mercato. Al momento, tuttavia, non sono noti i motivi dell’incontro, né è stato confermato che si sia parlato del calciatore rosanero.





Vavassori e la Fiorentina, l’indiscrezione di mercato

Secondo quanto evidenziato da LaViola.it, a suscitare interesse è soprattutto la lista degli assistiti di Antonelli. Tra questi figura Dominic Vavassori, classe 2005, considerato uno dei giovani più interessanti del campionato di Serie B.

Nato a Bergamo e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, l’attaccante si è ritagliato uno spazio importante nel Palermo allenato da Filippo Inzaghi, diventando rapidamente un titolare della formazione capolista.

Tra le prestazioni più significative spicca la doppietta realizzata contro il Padova a settembre, decisiva per conquistare il primo posto in classifica.

Palermo, Vavassori protagonista con Inzaghi

Come ricorda ancora LaViola.it, Vavassori è un attaccante tecnico, particolarmente abile nell’uno contro uno e capace di ricoprire diverse posizioni nel reparto offensivo.

Può essere impiegato sulla fascia destra oppure agire in appoggio alla prima punta. A giugno ha inoltre fatto il proprio esordio in amichevole con la Nazionale Under 21.

Le prestazioni offerte in maglia rosanero hanno contribuito ad attirare l’attenzione sul suo profilo, alimentando le indiscrezioni relative a un possibile futuro in Serie A.

Nei giorni scorsi, infatti, il nome del giovane attaccante era stato accostato anche al Napoli.

Il cartellino è dell’Atalanta: il Palermo lo ha in prestito fino al 2027

C’è però un aspetto fondamentale da considerare in ottica mercato. Vavassori è di proprietà dell’Atalanta, che lo ha trasferito al Palermo con la formula del prestito secco fino a giugno 2027.

Come sottolinea LaViola.it, qualsiasi eventuale trattativa per il futuro dell’attaccante dovrebbe quindi coinvolgere direttamente il club bergamasco.

La presenza di Lorenzo Antonelli al Viola Park resta, per il momento, un elemento di curiosità e non rappresenta una conferma dell’interesse concreto della Fiorentina.

Intanto Vavassori continua la propria esperienza con il Palermo, dove si sta mettendo in evidenza nel campionato cadetto.