Il Palermo rinnova il proprio sostegno alla “Palermo in Rosa”, prendendo parte per il secondo anno di fila all’iniziativa promossa dalla Now Team ASD per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro la violenza sulle donne e il fenomeno dei femminicidi.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 novembre, quando le strade del centro di Palermo ospiteranno l’ottava edizione della manifestazione, un momento di condivisione che unisce attività sportiva, cultura e impegno sociale.





La novità di quest’anno sarà l’ampliamento del programma: non soltanto una corsa, ma una vera e propria “Settimana in Rosa”, con numerose iniziative in calendario fino al 25 novembre, data dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Come comunicato dal club attraverso i propri canali ufficiali, a rappresentare i colori rosanero saranno le formazioni del Settore Giovanile e Femminile. Le squadre Under 12 maschile e Under 12 femminile parteciperanno alla manifestazione e, una volta conclusa la corsa, saranno protagoniste di momenti di intrattenimento e coinvolgimento attraverso giochi con la palla.

Le attività si svolgeranno in un’area sportiva appositamente predisposta nei pressi del Teatro Massimo, con l’obiettivo di coinvolgere anche il pubblico presente.

Con questa partecipazione, il Palermo FC ribadisce la volontà di utilizzare lo sport come strumento di sensibilizzazione e crescita collettiva, sostenendo valori imprescindibili come il rispetto, l’uguaglianza e il rifiuto di qualsiasi forma di violenza. Un contributo concreto per tenere viva l’attenzione su una questione sociale che coinvolge e responsabilizza tutta la comunità