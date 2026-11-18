Serie B, le designazioni della 12ª giornata: Catanzaro-Palermo affidata a Feliciani
In vista della 12a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, l’AIA ha reso note le designazioni ufficiali per i match del campionato cadetto. Sarà diretta da Feliciani l’incontro testacoda tra Catanzaro e Palermo, con assistenti Di Giacinto e Galimberti e quarto uomo Allegretta. Completano la squadra arbitrale al VAR Piccinini e AVAR Gariglio. Un importante sfida per i rosanero, chiamati a confermare il primato in classifica. Di seguito la lista completa delle designazioni arbitrali:
HELLAS VERONA – CESENA Venerdì 20/11 h. 20:30
GALIPO’
BELSANTI – DJURDJEVIC
IV: MANGANIELLO
VAR: AURELIANO
AVAR: RUTELLA
ASCOLI – VICENZA Sabato 21/11 h. 15:00
FABBRI
CAVALLINA – BIANCHINI
IV: DI LORETO
VAR: GIUA (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)
AVAR: DI VUOLO (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)
CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Sabato 21/11 h. 15:00
MADONIA
CORTESE – ZEZZA
IV: ZANOTTI
VAR: PATERNA
AVAR: DEL GIOVANE
MODENA – JUVE STABIA Sabato 21/11 h. 15:00
ABISSO
MORO – TEMPESTILLI
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
SAMPDORIA – BENEVENTO Sabato 21/11 h. 15:00
TREMOLADA
FONTEMURATO – DELLA MEA
IV: TURRINI
VAR: MASSIMI
AVAR: DIONISI
SUDTIROL – CREMONESE Sabato 21/11 h. 15:00
PERRI
PISTARELLI – RINALDI
IV: RENZI
VAR: BARONI
AVAR: AURELIANO
CATANZARO – PALERMO Sabato 21/11 h. 17:15
FELICIANI
DI GIACINTO – GALIMBERTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: PICCININI
AVAR: GARIGLIO
EMPOLI – PISA Sabato 21/11 h. 19:30
LA PENNA
LO CICERO – BOATO
IV: DI MARCO
VAR: RUTELLA
AVAR: PEZZUTO
AVELLINO – MANTOVA Domenica 22/11 h. 15:00
DRIGO
DEI GIUDICI – SCARPA
IV: GUIDA
VAR: DIONISI
AVAR: MASSIMI
AREZZO – PADOVA Domenica 22/11 h. 17.15
PERENZONI
CHIVAROLI – RUSSO
IV: DORILLO
VAR: COSSO (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)
AVAR: PAGANESSI (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)