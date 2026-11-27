«In questi giorni diverse persone mi hanno chiesto di questa vicenda incomprensibile tutta all’italiana – ha dichiarato -. Ho una mamma di 89 anni che ragiona meglio di me ed è un treno. Nel raccontare la mia via crucis degli ultimi mesi, lei mi ha detto: ‘Tu mi dici quando vieni a casa e stai mezz’ora con me, perché non so cosa raccontare alle mie amiche»

Malagò ha spiegato la sua scelta di candidarsi come presidente FIGC: «Sono stato cercato da soggetti e stakeholder importanti del mondo del calcio che mi hanno chiesto se ero disponibile a candidarmi, altrimenti c’era un rischio di commissariamento di carattere politico – ha spiegato Malagò -. Io ho detto no due volte perché ero sfinito mentalmente e fisicamente, uscivo fuori dall’avventura fortunatamente andata bene che è stata Milano-Cortina. La terza volta ho detto di sì perché sono fatto cosi»

Il commissario della FIGC ha poi parlato della decisione di riportare Roberta Mancini sulla panchina della nazionale italiana: «Penso che un presidente di federazione debba ascoltare tutti. Ma arriva un momento in cui la faccia è la mia. E io tiro le somme. Ho scelto Mancini perché riconosco il suo lavoro con i giovani e la sua conoscenza. E poi perché alcuni atleti della Nazionale mi dicono “Mancini tutta la vita”»





Infine, Malagò ha commentato con soddisfazione la restituzione ai dilettanti dei fondi che il Governo aveva destinato al calcio femminile: «In astratto è un concetto bellissimo. Ma il problema è che quel denaro non lo puoi togliere agli altri. Altrimenti si rischia la guerra tra poveri»