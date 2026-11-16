Gazzetta dello Sport: “Italia, dopo il ko col Belgio si torna in campo a marzo per Euro 2028: azzurri teste di serie al sorteggio”

L’Italia si ferma sul più bello. La sconfitta contro il Belgio a Bruxelles costa agli azzurri l’eliminazione dalla UEFA Nations League, cancellando la possibilità di accedere ai quarti di finale dopo una rimonta che aveva riacceso entusiasmo e speranze. La Nazionale di Roberto Mancini chiude il girone al terzo posto, alle spalle di Francia e Belgio, e dovrà attendere le qualificazioni a Euro 2028 per tornare a giocare partite ufficiali.

Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, resta l’amarezza per un’occasione sfumata proprio quando il traguardo sembrava vicino. L’Italia ha ritrovato gioco e carattere, ma non è riuscita a conquistare i punti necessari per entrare tra le migliori otto della competizione.





Italia eliminata dalla Nations League: terzo posto nel girone

Alla vigilia del torneo, l’obiettivo principale degli azzurri era evitare la retrocessione nella Lega B della Nations League.

La Nazionale arrivava da un periodo particolarmente complicato e la possibilità di competere per il primo posto sembrava lontana.

Le prestazioni contro Turchia e Francia avevano però cambiato le prospettive, portando la squadra di Mancini a giocarsi la qualificazione nell’ultima giornata.

La sconfitta di Bruxelles ha ribaltato nuovamente lo scenario.

L’Italia conclude il raggruppamento al terzo posto, mentre Belgio e Francia conquistano l’accesso ai quarti.

Gli azzurri hanno comunque raggiunto due risultati importanti: la permanenza nella Lega A e l’inserimento nella prima fascia del sorteggio per le qualificazioni a Euro 2028.

Un bilancio che presenta aspetti positivi, ma che non cancella la delusione per l’eliminazione.

Nations League, Italia fuori ai gironi per la seconda volta

Come ricorda Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, è soltanto la seconda volta che l’Italia non riesce a superare la fase a gironi della Nations League.

Il precedente risale alla prima edizione, quella del 2018-2019, quando sulla panchina azzurra sedeva già Roberto Mancini.

In quell’occasione il Portogallo conquistò il primo posto, mentre l’Italia riuscì a evitare la retrocessione grazie alla vittoria contro la Polonia a Chorzow, decisa da un gol di Cristiano Biraghi nei minuti di recupero.

Nelle successive edizioni, invece, gli azzurri erano sempre riusciti a proseguire il proprio cammino.

Nel 2020-2021 e nel 2022-2023 l’Italia di Mancini aveva conquistato il primo posto nel girone, fermandosi poi in semifinale contro la Spagna, entrambe le volte con il risultato di 2-1.

Nell’edizione 2024-2025, con Luciano Spalletti commissario tecnico, la Nazionale aveva chiuso seconda alle spalle della Francia, prima di essere eliminata dalla Germania nei quarti.

Dopo la sconfitta per 2-1 in Italia, gli azzurri avevano pareggiato 3-3 in Germania, rimontando tre reti di svantaggio senza però riuscire a qualificarsi.

Nations League, venerdì il sorteggio dei quarti senza l’Italia

Il prossimo appuntamento della competizione è fissato per venerdì a Nyon, alle ore 12, quando si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale.

Le otto Nazionali qualificate si affronteranno in gare di andata e ritorno tra il 25 e il 30 marzo.

La Francia e il Belgio proseguiranno il loro percorso, mentre l’Italia resterà spettatrice.

Secondo il quadro illustrato dalla Gazzetta dello Sport, tra le teste di serie figurano Francia e Spagna, con il Portogallo vicino alla conferma e l’ultimo posto ancora legato agli esiti del girone che comprende Olanda, Germania e Grecia.

Nella seconda fascia sono invece presenti Belgio e Inghilterra, oltre a una tra Danimarca e Norvegia e a una tra Germania e Olanda.

La fase finale della Nations League si disputerà dal 9 al 13 giugno, in casa di una delle quattro Nazionali qualificate.

Euro 2028, Italia in prima fascia: sorteggio il 6 dicembre

L’eliminazione dalla Nations League non compromette il percorso dell’Italia verso i prossimi Europei.

Gli azzurri saranno infatti inseriti nella prima fascia del sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028, in programma il 6 dicembre a Belfast, in Irlanda del Nord.

La fase finale del torneo continentale sarà ospitata da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda.

Le qualificazioni prevedono dodici gironi. Accederanno direttamente alla fase finale le dodici vincitrici e le otto migliori seconde, mentre gli ultimi quattro posti saranno assegnati attraverso i playoff.

Il piazzamento ottenuto in Nations League consentirà all’Italia di presentarsi al sorteggio tra le teste di serie.

Insieme agli azzurri, secondo la ricostruzione del quotidiano, saranno inserite nella prima fascia Francia, Belgio, Olanda, Grecia, Germania, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Danimarca e Norvegia, con la Croazia vicina a completare il quadro.

Qualificazioni europee, il meccanismo legato alla Nations League

Un altro aspetto analizzato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport riguarda il collegamento tra la Nations League e le qualificazioni a Euro 2028.

Le otto Nazionali che accederanno ai quarti della competizione saranno sorteggiate il 6 dicembre con una doppia possibilità di collocazione nei gironi europei.

La composizione definitiva dipenderà dai risultati dei quarti di finale di marzo.

Le squadre che raggiungeranno la Final Four di Nations League saranno inserite in gironi di qualificazione composti da quattro Nazionali, mentre quelle eliminate potranno finire in raggruppamenti da cinque.

Il meccanismo serve a conciliare gli impegni internazionali previsti nel mese di giugno.

Una situazione che non riguarderà l’Italia, eliminata prima della fase a eliminazione diretta.

Italia, il percorso di Mancini riparte dall’Europeo

Il bilancio della Nations League lascia sentimenti contrastanti.

Da una parte, Mancini ha restituito alla Nazionale un’identità di gioco e una maggiore capacità di affrontare avversari di alto livello.

Dall’altra, la sconfitta contro il Belgio ha impedito agli azzurri di trasformare la crescita mostrata nelle ultime settimane in una qualificazione ai quarti.

L’Italia ha evitato la retrocessione e conquistato un posto tra le teste di serie per le qualificazioni europee, ma resta fuori dalla fase decisiva della Nations League.

Il prossimo obiettivo sarà dunque Euro 2028, con il sorteggio del 6 dicembre che definirà il cammino degli azzurri.

La rinascita avviata da Mancini non viene cancellata dalla serata di Bruxelles, ma il risultato conferma quanto lavoro resti ancora da fare per riportare stabilmente l’Italia tra le protagoniste del calcio europeo.