Nations League: la Finlandia ne fa 7 al San Marino: 90 minuti in campo e due gol per Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
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Arriva un vittoria abbondante per la Finlandia, che batte per 7-2 il San Marino nel match valido per la 6a e ultima giornata dei gironi di Nations League. Grande prestazione per il centravanti del Palermo, Joel Pohjanpalo, in campo per 90 minuti e autore di due gol e un assist.

Inizia l’incontro ed i padroni di casa si portano subito in situazione di triplo vantaggio, grazie alla rete di Walta e alla doppietta di Svanback: decisivo sul secondo gol personale del numero 11 il grande passaggio filtrante di Pohjanpalo.


Al 26′ gli ospiti accorciano le distanze con il rigore trasformato da Nanni. A ristabilire le gerarchie ci pensa il centravanti rosanero, che nel giro di pochi minuti sigla due gol: prima con un potente tiro di destro che si insacca sotto la traversa, poi sfruttando l’ottimo assist di Walta e trovando l’incornata vincente.

Nel secondo tempo la Finlandia dilaga la rete di Hakans e il terzo gol di serata per Svanback: inutile per il San Marino la marcatura al 76′ di Nanni. Una vittoria amara però per gli scandinavi, che non riescono a qualificarsi alle semifinali della competizione.

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