Seconda sconfitta consecutiva per il Südtirol di Davide Possanzini. Dopo il ko maturato al Barbera contro il Palermo, la formazione altoatesina è caduta anche contro il Mantova, ex squadra del tecnico.

Nel corso della conferenza stampa post-partita, Possanzini ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, soffermandosi anche sull’infortunio di Aljosa Vasic, centrocampista di proprietà del Palermo, sul mancato secondo cartellino giallo a Ilie e sull’accoglienza ricevuta dai suoi ex tifosi.

Sull’analisi della gara: «La prima mezz’ora è stata fatta bene, poi l’infortunio di Vasic ci ha un po’ stravolto il piano gara e non siamo stati più così bravi. Non ha demeritato chi è subentrato, ma per caratteristiche ci serviva un giocatore diverso. Da lì in poi abbiamo perso un po’ di fiducia e qualche duello. Il Mantova è una squadra che ti costringe a giocare sempre al limite: ha fatto una grande gara e, per merito loro, non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco. Non posso comunque rimproverare nulla ai miei ragazzi».





Sulla prestazione della squadra: «Non ci è mancato il carattere, anche se si spera sempre di fare partite migliori e dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo interpretato la gara al meglio delle nostre possibilità: probabilmente in questo momento non siamo all’altezza del Mantova né del tutto pronti ad assorbire certe fasi. In sfide così sporche sono le giocate individuali a fare la differenza, e noi non le abbiamo trovate».

Sul mancato secondo giallo a Ilie: «Le immagini parlano chiaro, era entrato in ritardo sulla caviglia di Stivanello. Non credo che abbiamo perso per quello, ma la superiorità numerica ci avrebbe di certo aiutato ad aprire più spazi».

Sull’accoglienza dei tifosi del Mantova: «Mi ha fatto molto piacere, di Mantova conservo un ricordo stupendo e voglio tenermelo stretto. Non intendo sporcare ciò che ho vissuto per come è finita: ringrazio il pubblico, avrò sempre un affetto smisurato per una piazza con cui ho provato emozioni indimenticabili, forse uniche».