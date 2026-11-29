Serie B, Juve Stabia: UFFICIALE l’esonero di De Giorgio. Castori in pole
Pietro De Giorgio non è più l’allenatore della Juve Stabia. Dopo la terza sconfitta consecutiva, maturata sul campo della Carrarese, la società gialloblù ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico, ufficializzando l’esonero attraverso un comunicato.
La dirigenza campana ha dunque optato per un cambio alla guida tecnica nel tentativo di invertire la rotta e rilanciare la squadra, attualmente impegnata nella lotta per la permanenza in Serie B.
Juve Stabia, il comunicato ufficiale
«La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Pietro De Giorgio. La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza alla guida della squadra gialloblù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».
Castori in pole per la panchina
Il principale candidato a raccogliere l’eredità di De Giorgio è Fabrizio Castori. L’esperto allenatore, profondo conoscitore del campionato cadetto, rappresenterebbe la prima scelta della dirigenza delle Vespe.
La Juve Stabia occupa attualmente il diciassettesimo posto in classifica con 12 punti, complice anche la penalizzazione di quattro lunghezze. Al momento non è ancora arrivata l’ufficialità relativa al nuovo allenatore.