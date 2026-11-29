Il Palermo Women cade in casa contro la Roma Calcio Femminile per 0-2 nella gara valida per la settima giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile. A decidere l’incontro sono state le reti di Verrino e Dal Lago, che hanno interrotto la striscia di quattro vittorie consecutive delle rosanero.

Al termine della sfida, l’allenatore del Palermo Women Emanuele Chiappara è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero, analizzando la prestazione delle proprie giocatrici e soffermandosi sulle occasioni non concretizzate.

Il tecnico ha evidenziato la buona prova offerta nella prima frazione, durante la quale le rosanero hanno costruito situazioni potenzialmente pericolose senza riuscire a trovare la via della rete. Nella ripresa, nonostante una minore produzione offensiva, il Palermo ha provato a reagire anche dopo il raddoppio delle avversarie.





Chiappara: «Il nostro percorso passa anche attraverso queste gare»

L’allenatore ha riconosciuto l’esperienza e la qualità organizzativa della formazione giallorossa, sottolineando la necessità di crescere sotto il profilo della concretezza offensiva.

«Rimane il rammarico per non aver mosso la classifica», ha dichiarato Chiappara, manifestando comunque fiducia nelle possibilità di crescita della squadra e nella capacità di trarre indicazioni utili anche dalle sconfitte.

Palermo F.C.

Il tecnico guarda dunque avanti, consapevole che il percorso di maturazione delle rosanero passa anche attraverso confronti impegnativi come quello contro la Roma Calcio Femminile.