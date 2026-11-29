Nemmeno l’emergenza riesce a fermare il Palermo. La squadra di Filippo Inzaghi liquida il Benevento con un netto 3-0, consolida il primato a quota 33 punti e torna momentaneamente a nove lunghezze di vantaggio sulla terza posizione. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ai rosanero basta un tempo per mettere al sicuro il risultato e confermare la propria superiorità.

A trascinare la capolista è ancora una volta il tridente offensivo: Johnsen raggiunge la doppia cifra in campionato, Pohjanpalo firma la seconda rete consecutiva e Vavassori sale a quota nove gol. Per la seconda partita di fila tutti e tre gli attaccanti rosanero entrano nel tabellino dei marcatori.

L’emergenza non ferma Inzaghi

Il Palermo si presenta all’appuntamento con appena sei giocatori di movimento in panchina, tra cui il Primavera Bertolino e Mazzitelli, quest’ultimo fuori dalla lista Over. A complicare ulteriormente la situazione è il forfait di Strefezza, fermato da una gastroenterite appena tre giorni dopo il ritorno in campo dal lungo infortunio.





Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi ridisegna la squadra inserendo Magnani e Gomes dal primo minuto e confermando il 4-3-3. Di fronte, un Benevento lontano parente della formazione che appena tre giorni prima aveva travolto l’Empoli per 5-0.

Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori: il tridente colpisce ancora

Il Palermo aggredisce immediatamente gli avversari. Dopo una grande occasione non concretizzata da Gomes, Johnsen sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, realizzando il decimo gol del suo campionato. Una rete che permette ai rosanero di trovare anche il primo centro stagionale in campionato sugli sviluppi di un corner.

Al 28′ arriva il raddoppio di Pohjanpalo, favorito da una riconquista del pallone di Cassandro e da un preciso suggerimento di Ranocchia. La conclusione del finlandese, deviata da Scognamillo, sorprende Vannucchi.

Nell’analisi firmata da Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport emerge soprattutto la qualità della manovra rosanero: ritmo elevato, combinazioni rapide e continui inserimenti dei centrocampisti. Il Benevento fatica a contenere le iniziative dei padroni di casa, che prima colpiscono un palo con Johnsen e poi trovano il tris con Vavassori, servito alla perfezione da Gomes.

Dieci vittorie interne consecutive: un record che resisteva dal 1948

Nella ripresa il Palermo amministra il vantaggio, consentendo a Inzaghi di gestire le energie dei propri uomini. Il Benevento non riesce a riaprire la partita, mentre nel finale arriva anche la soddisfazione dell’esordio in Serie B del giovane Bertolino.

Come conclude Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il successo contro i campani consegna al Palermo un altro dato di straordinario rilievo storico: dieci vittorie casalinghe consecutive in Serie B, una striscia che non si registrava dalla stagione 1947-48.

Il bilancio complessivo dell’ultimo anno al Renzo Barbera è altrettanto impressionante: 19 vittorie e un pareggio. Numeri che certificano la forza della squadra di Inzaghi davanti al proprio pubblico, con sette successi su sette nelle gare interne dell’attuale campionato.