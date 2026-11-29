Corriere dello Sport: “Palermo-Benevento, le pagelle: Johnsen il migliore, brillano Magnani, Segre, Gomes e Pohjanpalo”
Il Palermo travolge il Benevento per 3-0 al Renzo Barbera e consolida il primato in classifica a quota 33 punti. Nelle pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport, il migliore in campo è Dennis Johnsen, premiato con un 8 dopo l’ennesima prestazione decisiva.
Valutazioni importanti anche per Magnani, Segre, Gomes e Pohjanpalo, tutti premiati con un 7,5 dal Corriere dello Sport. Stesso voto per Filippo Inzaghi, mentre Vavassori, autore della rete del definitivo 3-0, ottiene un 7.
Palermo, le pagelle del Corriere dello Sport
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Perin 7
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Cassandro 7
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Magnani 7,5
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Ceccaroni 6 (dal 65′)
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Peda 7
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Augello 6,5
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Segre 7,5
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Ranocchia 7
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Gomes 7,5
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Hernani 6 (dal 72′)
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Vavassori 7
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Bertolino S.V. (dall’88′)
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Pohjanpalo 7,5
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Gabrielloni 6 (dal 65′)
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Johnsen 8
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Gyasi 6 (dal 72′)
Allenatore: Filippo Inzaghi 7,5
Benevento, le pagelle
Decisamente più basse le valutazioni assegnate dal Corriere dello Sport ai calciatori del Benevento. Nessun titolare supera la sufficienza, raggiunta soltanto da Cherubini.
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Vannucchi 5,5
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Romano 5
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Scognamillo 5,5
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Dalle Mura 5
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Saio 6 (dal 42′)
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Sernicola 5
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Beruatto 6 (dal 46′)
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Maita 5,5
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Prisco 5,5
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Kouan 6 (dal 46′)
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Cherubini 6
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Siatounis 5
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Verdi 6 (dal 73′)
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Okereke 5,5
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Tumminello 5,5
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Salvemini 5,5 (dal 61′)
Allenatore: Antonio Floro Flores 5,5
La valutazione dell’arbitro
Il Corriere dello Sport assegna infine la sufficienza al direttore di gara.
Arbitro: Valerio Crezzini di Siena 6.