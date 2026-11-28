Nuova defezione in casa Palermo a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Benevento, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B.

Filippo Inzaghi dovrà fare a meno di Gabriel Strefezza. L’esterno offensivo rosanero non sarà disponibile a causa di una gastroenterite e non figura nella distinta ufficiale della gara.

Un’ulteriore assenza per il tecnico rosanero, già alle prese con numerose indisponibilità e con le rotazioni ridotte. Inzaghi ha scelto di affidarsi al tridente offensivo composto da Vavassori, Pohjanpalo e Johnsen, con Gyasi e Gabrielloni a disposizione in panchina.





Le condizioni di Strefezza saranno da monitorare in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona, in programma domenica 6 dicembre alle ore 17:15.

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