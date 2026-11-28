Giornale di Sicilia: “Palermo-Benevento, le probabili formazioni: Inzaghi cambia modulo, Floro Flores punta sul 4-2-3-1”
Il Palermo affronta questa sera il Benevento al Renzo Barbera, con fischio d’inizio fissato alle ore 19.30. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe schierare i rosanero con il 4-3-3, mentre Antonio Floro Flores potrebbe rispondere con il 4-2-3-1.
Palermo, Magnani e Gomes titolari
Davanti a Perin agiranno Cassandro, Peda, Magnani e Augello, con Ceccaroni inizialmente in panchina.
Come evidenzia il Giornale di Sicilia, a centrocampo spazio a Ranocchia in cabina di regia, affiancato da Segre e Gomes. Confermato il tridente offensivo composto da Vavassori, Pohjanpalo e Johnsen.
Benevento, Siatounis alle spalle di Salvemini
Secondo il Giornale di Sicilia, Floro Flores dovrebbe affidarsi alla coppia di centrocampo composta da Prisco e Kouan, con Maita inizialmente in panchina.
Sulla trequarti spazio a Cherubini, Siatounis e Okereke, chiamati a supportare l’unica punta Salvemini. In difesa Sernicola e Beruatto agiranno sulle corsie laterali.
Palermo-Benevento, le probabili formazioni
Di seguito le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia.
PALERMO (4-3-3): Perin; Cassandro, Peda, Magnani, Augello; Segre, Ranocchia, Gomes; Vavassori, Pohjanpalo, Johnsen.
A disposizione: Fortin, Nespola, Ceccaroni, Hernani, Mazzitelli, Gyasi, Strefezza, Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
Squalificati: nessuno.
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Kouan, Prisco; Cherubini, Siatounis, Okereke; Salvemini.
A disposizione: Esposito, Caldirola, Mannini, Saio, Romano, Maita, Simonetti, Verdi, Schimmenti, Lamesta, Tumminello, Mignani.
Allenatore: Antonio Floro Flores.
Squalificati: nessuno.
Palermo-Benevento, arbitro e diretta TV
Stadio: Renzo Barbera.
Orario: 19.30.
Arbitro: Crezzini di Siena.
Diretta TV e streaming: DAZN e Amazon Prime Video.