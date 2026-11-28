Il Renzo Barbera si prepara a vivere un’altra serata da grande occasione. Sono attesi circa 30 mila spettatori per Palermo-Benevento, sfida che potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella corsa dei rosanero verso la Serie A.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi vuole dare continuità al successo contro il Südtirol e proseguire una marcia casalinga che sta assumendo contorni storici.

Le sei vittorie consecutive nelle prime sei gare interne di campionato rappresentano un traguardo raggiunto soltanto un’altra volta nella storia del club, nella stagione 1971/72. A questo si aggiunge una striscia di 19 risultati utili consecutivi in casa, caratterizzata da 18 successi e un pareggio.





Johnsen, numeri da élite europea

Tra i principali protagonisti della cavalcata rosanero c’è Dennis Johnsen. Il norvegese ha partecipato direttamente a 15 reti nelle prime 13 giornate di campionato, mettendo a referto nove gol e sei assist.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, considerando i cinque principali campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto Lamine Yamal (19), Raphinha (18) e Kylian Mbappé (16) hanno fatto meglio.

Johnsen ha inoltre già eguagliato il numero complessivo di partecipazioni al gol registrate nelle precedenti due stagioni di Serie B, disputate con le maglie di Cremonese e Palermo.

Toccherà ancora al norvegese e a Vavassori supportare Pohjanpalo, mentre Strefezza non è ancora nelle condizioni di partire dal primo minuto.

Emergenza infortuni, Inzaghi cambia due uomini

L’emergenza in casa Palermo non è ancora terminata. Nessun recupero dall’infermeria, neppure quello di Palumbo, il cui rientro è previsto per la prossima trasferta a Verona.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrebbe affidarsi a un sistema di gioco elastico, capace di oscillare tra il consueto 4-2-3-1 e il 4-3-3.

Davanti a Perin agiranno Cassandro, Peda, Magnani e Augello, con Ceccaroni destinato a rifiatare. A centrocampo Gomes sarà schierato da mezzala insieme a Ranocchia e Segre.

Hernani partirà dalla panchina dopo due gare consecutive, mentre tra le alternative figurano il giovane Bertolino e Mazzitelli. L’eventuale impiego di quest’ultimo, attualmente fuori dalla lista Over, comporterebbe una prima ammenda di 50 mila euro per la società rosanero.

Pohjanpalo cerca il bis, Schimmenti ritrova Palermo

In attacco confermato il tridente composto da Johnsen, Vavassori e Pohjanpalo. Il centravanti finlandese cercherà di trovare nuovamente la via del gol dopo essersi sbloccato contro il Südtirol.

Sul fronte opposto, particolare attenzione anche a Emanuele Schimmenti, attaccante originario di Misilmeri cresciuto nel settore giovanile del Palermo e oggi in forza al Benevento.

Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in attesa di recuperare gli indisponibili, il Palermo dovrà superare un avversario insidioso facendo leva sulle proprie certezze e sulla spinta del pubblico.

Con un Barbera pronto a trascinare la squadra, i rosanero vanno a caccia della settima vittoria casalinga consecutiva in campionato per consolidare il primato e provare ad aumentare il distacco dalle inseguitrici.