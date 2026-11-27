Alla vigilia della sfida contro il Benevento, in programma domani alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa presso il Palermo CFA di Torretta. Il tecnico rosanero ha fatto il punto sulla situazione degli indisponibili, soffermandosi anche sulla presenza di Mazzitelli in panchina e sulla duttilità di Gomes.

Gli indisponibili e la situazione di Mazzitelli

«Non abbiamo recuperato nessuno. Mazzitelli verrà in panchina. Se avessimo avuto i giocatori a disposizione, non avremmo usufruito di questa possibilità. Purtroppo abbiamo gli uomini contati».

La prestazione e la duttilità di Gomes

«Gomes ha fatto la mezzala al posto di Hernani, perché era molto stanco. Lui è un giocatore che può fare tutti i ruoli di centrocampo. È entrato molto bene e sono contento».



