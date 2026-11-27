Alla vigilia della sfida contro il Benevento, in programma domani alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa presso il Palermo CFA di Torretta. Il tecnico rosanero ha parlato del suo legame con la società sannita, delle insidie della partita e delle analogie tra il Palermo di oggi e il Benevento dei record.

Il legame con il Benevento e il rapporto con Vigorito

«Giocare contro il Benevento è qualcosa di speciale. Secondo me, nei due anni a Benevento non ci siamo resi conto di ciò che abbiamo fatto. Con gli anni abbiamo capito che avevamo fatto qualcosa di speciale. Con il presidente Vigorito ci sentiamo spesso, ho tifato per loro l’anno scorso e ho sperato che andassero in Serie B. Devo fargli i complimenti, giocano bene e hanno qualche punto in meno rispetto a quello che meritano. Sono simili all’Ascoli per come giocano, è una gara molto insidiosa per noi. Domani saremo avversari per 90 minuti, ma appena finirà torneremo a tifare l’uno per l’altro».

Le analogie tra il Benevento dei record e il Palermo di oggi

«Me lo auguro. Quell’anno abbiamo stabilito tanti record che rimangono imbattuti. Spero di migliorare, ogni squadra ha una sua struttura. Ho il sogno di raggiungere quei traguardi, ma mi basta raggiungere il nostro obiettivo».



