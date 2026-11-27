Catania, Pelligra alla ricerca di un socio forte: operazione da circa 20 milioni
Possibili novità sul fronte societario in casa Catania. Nelle ultime ore sono tornate a circolare con insistenza le indiscrezioni riguardanti la ricerca di un nuovo socio da parte di Ross Pelligra, intenzionato a coinvolgere un altro investitore nella gestione del club rossazzurro.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Catanista.net, la proprietà australiana avrebbe già incaricato un advisor italiano, esterno alla realtà catanese, con l’obiettivo di individuare un acquirente per una percentuale particolarmente rilevante delle quote societarie.
La cifra richiesta per l’operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Come riferisce Catanista.net, metà della somma sarebbe destinata a Torre del Grifo, mentre i restanti dieci milioni verrebbero investiti sulla squadra.
La ricerca di un nuovo investitore non rappresenterebbe una novità assoluta, trattandosi di un percorso avviato già da tempo, ma che adesso potrebbe assumere contorni differenti.
Secondo la ricostruzione di Catanista.net, Pelligra non sembrerebbe intenzionato a lasciare il Catania nel medio termine. Il patron australiano potrebbe tuttavia rinunciare al ruolo predominante nella gestione societaria, concedendo ampio spazio a un nuovo investitore.
Non si tratterebbe, dunque, della semplice ricerca di un socio di minoranza. Come sottolinea Catanista.net, l’obiettivo sarebbe quello di individuare un partner forte, destinato ad assumere un ruolo significativo all’interno del club rossazzurro.