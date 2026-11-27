Un nuovo appuntamento con DAZN Inside Palermo, che vede protagonista Mattia Perin. Il portiere del Palermo ha raccontato alcuni retroscena legati alla preparazione delle partite, soffermandosi sull’importanza dello studio degli avversari e sul lavoro svolto durante la settimana insieme al preparatore dei portieri.

Dall’analisi dei punti di forza degli attaccanti avversari alla simulazione delle situazioni di gioco durante gli allenamenti, l’estremo difensore rosanero ha spiegato quanto sia importante arrivare preparati all’appuntamento con il campionato.

«Alla fine ci vuole anche un po’ di fortuna, però credo che anche in quel caso la fortuna te la crei in base a quanto sei disposto a studiare», ha esordito Perin.





Eleonora Incardona: «Prima di una partita, quanto studi gli avversari?»

Mattia Perin: «Li studio».

Eleonora Incardona: «Tanto? È importante? Fa la differenza sapere chi hai di fronte?»

Mattia Perin: «Soprattutto i metodi che usano per arrivare a concludere o i loro punti di forza nella fase offensiva, come impostano. Ti aiutano comunque ad avere delle letture durante la settimana, a creare delle immagini di cose che potrebbero accadere. Poi le replichi in campo insieme al preparatore, quindi fai un lavoro situazionale su quello che può succedere. Così spesso succede che la domenica o il sabato sai quello che sta per avvenire. Quindi non risulti mai impreparato. Poi nel calcio le variabili sono infinite, quindi possono fare gol o tiri in tante diverse maniere. Però studiare l’avversario è una componente fondamentale, soprattutto nel calcio di oggi».

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