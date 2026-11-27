Alla vigilia della sfida contro il Benevento, in programma domani alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa presso il Palermo CFA di Torretta. Il tecnico rosanero si è soffermato sulla crescita dei giovani della Primavera, sulle caratteristiche di Bertolino e sul rendimento di Dennis Johnsen.

I giovani della Primavera e la crescita di Bertolino

«I ragazzi della Primavera stanno facendo molto bene, stanno disputando un ottimo campionato. Abbiamo giocatori stanchi e faremo delle scelte. Se ci sarà bisogno, porteremo qualche ragazzo della Primavera. Bertolino ha caratteristiche che ci possono dare una mano, si allenerà con noi e, se ci sarà bisogno, ci potrà dare un aiuto».

Johnsen e le qualità da Serie A

«Johnsen? Ho detto che doveva fare almeno 10 gol. Lui deve solo convincersi che questa è la normalità, mentre lo scorso anno è stato anormale il suo rendimento. Può fare la differenza e la sta facendo. Per caratteristiche può giocare in Serie A e, se gioca in Serie B, vuol dire che deve ancora alzare il suo standard».



