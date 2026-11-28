Il Palermo dei record incrocia il Benevento che proprio Filippo Inzaghi condusse a una storica promozione in Serie A nella stagione 2019/20, chiudendo il campionato con 86 punti. Come racconta Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, quella di questa sera al Renzo Barbera sarà una sfida dal sapore particolare per il tecnico rosanero, ancora profondamente legato alla piazza sannita.

«Benevento è per me qualcosa di speciale e forse solo dopo l’impresa ci siamo resi conto di quanto avevamo fatto. Sono rimasto legato alla città e ai tifosi, col presidente Vigorito mi sento spesso anche adesso. L’anno scorso ho tifato per loro e oggi devo fare i complimenti per come stanno giocando. Bravo Floro Flores, la sua squadra è simile all’Ascoli, se la gioca con tutte e secondo me nella classifica attuale ha qualche punto in meno di quanto meritasse. Questo spiega quanto stasera la gara sarà per noi insidiosa».

Il sogno di ripetere i record a Palermo

Il confronto tra quel Benevento e l’attuale Palermo appare inevitabile, anche se Inzaghi preferisce concentrarsi sulle caratteristiche della propria squadra e sull’obiettivo stagionale.





Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico non nasconde il desiderio di ripetere in Sicilia quanto realizzato in Campania.

«Quell’anno stabilimmo 7-8 record quasi imbattibili, poi io spero sempre di potermi migliorare, ma ogni squadra ha una sua caratteristica e struttura. Diciamo che sarebbe un sogno raggiungere col Palermo quei traguardi, ma a me basterebbe centrare il nostro obiettivo».

Emergenza infortuni, Mazzitelli in panchina

La terza partita nel giro di una settimana arriva in un momento particolarmente delicato sul fronte degli indisponibili. Inzaghi non recupera nessuno e dovrà gestire le energie degli uomini a disposizione.

«Non recuperiamo nessuno, siamo in 16 più i Primavera e per questo porto Mazzitelli in panchina. Palumbo è guarito, ma non si è mai allenato con noi, lui spingeva per venire in panchina, ma non vogliamo correre rischi. Dalla prossima ci sarà».

Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Mazzitelli è attualmente fuori dalla lista Over e un suo eventuale impiego comporterebbe per il Palermo una sanzione di 50mila euro. Palumbo, invece, dovrebbe tornare a disposizione per la prossima trasferta a Verona.

Gomes e Magnani titolari: Palermo verso il 4-3-3

Inzaghi ha anticipato due novità nella formazione che affronterà il Benevento, annunciando l’impiego dal primo minuto di Gomes e Magnani.

«Gomes e Magnani partiranno dall’inizio, sono in grande condizione e meritano di giocare».

Secondo l’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’inserimento di Gomes dovrebbe comportare anche una modifica tattica. Il Palermo potrebbe infatti abbandonare il 4-2-3-1 per passare al 4-3-3, rinunciando al trequartista e inserendo un centrocampista in più, con Hernani destinato inizialmente alla panchina.

Una soluzione per fronteggiare l’emergenza e gestire le energie senza rinunciare alla qualità della manovra.