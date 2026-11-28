Continua il percorso positivo della Primavera del Palermo. La formazione allenata da Stefano De Angelis ha superato il Latina per 1-0 nella sfida valida per la 10ª giornata del campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, girone B, stagione 2026/27.

A regalare i tre punti ai giovani rosanero è stato Anghileri, autore della rete decisiva al 16′ del primo tempo.

Palermo-Latina 1-0, la cronaca della partita

Il Palermo parte con il piede giusto, rendendosi pericoloso nei primi minuti con Di Gregorio e Balsamo. Al 16′ arriva il vantaggio rosanero: Sciortino colpisce la traversa e Anghileri è il più rapido ad avventarsi sulla respinta, insaccando di testa.





Nella ripresa il Latina prova a riequilibrare l’incontro con Traunini, ma Balaguss si fa trovare pronto. All’86’ il Palermo sfiora il raddoppio con Ribaudo, la cui conclusione dal limite dell’area termina di poco fuori.

I ragazzi di De Angelis difendono il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando altri tre punti.

Palermo F.C.

Palermo-Latina 1-0, le parole di Stefano De Angelis

Al termine dell’incontro, il tecnico della Primavera rosanero Stefano De Angelis ha commentato il successo ai microfoni ufficiali del Palermo FC.

«I ragazzi hanno portato a casa una vittoria importante e meritata, dimostrando di sapere anche soffrire».

L’allenatore ha evidenziato la capacità della squadra di affrontare un avversario ben organizzato difensivamente, sottolineando la necessità di migliorare nella gestione del pallone e nell’ultimo passaggio.

De Angelis ha inoltre elogiato la mentalità dei propri ragazzi, capaci di non arrendersi nei momenti di difficoltà, ribadendo l’importanza di affrontare il campionato una partita alla volta, senza guardare la classifica e concentrandosi sulla crescita individuale e collettiva.

Palermo F.C.

Primavera, Palermo-Latina 1-0: il tabellino

PALERMO: Balaguss, Lentini, Sciortino, Balsamo, Bennardo, Ribeiro, Gargiulo, Di Gregorio (C), Anghileri, Amato, Sabella.

A disposizione: Musto, Renier, Puccio, Lombardo, Tarantino, Plaha, Squillacioti, Ribaudo, Di Rienzo, Schirliu, Di Tusa.

Allenatore: Stefano De Angelis.

LATINA: Sbaccanti, Marroni, Bacilieri, De Fraia (C), Papa, Grilanc, Baldacci, Mutarelli, Traunini, Modugno, Lo Bianco.

A disposizione: Giora, De Caro, Ienco, Lissoni, Palomba, Pantalone, Rossi, Troiano.

Allenatore: Esposito.

Arbitro: Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto.

Assistenti: Rallo di Marsala e Rizzo di Enna.

Marcatore: 16′ Anghileri (P)