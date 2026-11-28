Chiudere il doppio impegno casalingo a punteggio pieno e dare continuità al successo contro il Südtirol. È questo l’obiettivo del Palermo, che questa sera alle 19.30 affronterà il Benevento davanti a quasi 30 mila spettatori.

Come sottolinea Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo, la squadra di Filippo Inzaghi dovrà riproporre lo stesso atteggiamento mostrato martedì scorso, quando ha immediatamente riscattato la sconfitta di Catanzaro. A complicare i piani del tecnico, però, c’è un’emergenza infortuni che continua a limitare le possibilità di scelta.

Palermo, soltanto 16 giocatori di movimento

Inzaghi deve fare i conti con una rosa ridotta a soli 16 calciatori di movimento, molti dei quali affaticati dagli impegni ravvicinati. La necessità è quella di gestire le energie, evitando ulteriori problemi fisici in vista di un calendario particolarmente intenso.





Hernani partirà dalla panchina dopo il dispendioso impegno contro il Südtirol. Il brasiliano è stato chiamato agli straordinari nelle ultime settimane per sopperire all’assenza di Antonio Palumbo, il cui ritorno è previsto per la prossima trasferta di Verona.

Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, restano indisponibili anche Federico Barba, Andrea Bozzolan ed Estevez, oltre ai lungodegenti Niccolò Pierozzi e Mattia Bani.

Strefezza ancora affaticato, possibile un altro spezzone

Particolare attenzione sarà riservata alle condizioni di Gabriel Strefezza. L’esterno brasiliano, tornato in campo contro il Südtirol dopo oltre due mesi di assenza, ha accusato un affaticamento dopo i primi venti minuti disputati.

Inzaghi spera di poterlo utilizzare nuovamente per uno spezzone di gara, ma soltanto a ridosso della partita verrà presa una decisione definitiva sul suo impiego.

Magnani e Gomes, spazio alle rotazioni

Nell’analisi firmata da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, trovano spazio anche le due novità annunciate da Inzaghi in conferenza stampa.

Giangiacomo Magnani prenderà il posto di Pietro Ceccaroni al centro della difesa, mentre Claudio Gomes sostituirà Hernani, garantendo maggiore freschezza al centrocampo rosanero.

Il tecnico si riserverà comunque di valutare fino all’ultimo momento le condizioni dei propri calciatori. Diversi elementi saranno chiamati a stringere i denti per affrontare il terzo impegno nel giro di pochi giorni.

Johnsen, Vavassori e Pohjanpalo ancora insieme

Davanti a Perin dovrebbero agire Cassandro, Peda, Magnani e Augello. Confermati Segre e Ranocchia a centrocampo, con Gomes a completare il reparto e a garantire maggiore equilibrio tattico.

In avanti toccherà ancora a Vavassori e Johnsen supportare Pohjanpalo, assicurando inserimenti offensivi e copertura nella fase di non possesso.

Come conclude Valerio Tripi su Repubblica Palermo, ad alleggerire il peso della fatica ci penseranno quasi 30 mila spettatori, pronti a trascinare la capolista verso un’altra vittoria al Renzo Barbera.