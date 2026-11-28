Importante riconoscimento per il presidente del Palermo FC, Dario Mirri, che ha ricevuto la benemerenza sportiva del CONI nel corso di una cerimonia svoltasi all’Hotel Astoria di Palermo.

A consegnare il riconoscimento è stato Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo, alla presenza del presidente nazionale del CONI Luciano Buonfiglio, del presidente regionale Enzo Falzone e del vicepresidente Sergio D’Antoni.

Le parole dell’assessore Alessandro Anello

Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’assessore comunale ha espresso la propria soddisfazione per il riconoscimento conferito al presidente rosanero.





«All’Hotel Astoria ho avuto il piacere di consegnare la benemerenza sportiva del CONI al presidente del Palermo FC Dario Mirri, riconoscimento di prestigio che celebra il ruolo dello sport come motore di crescita sociale. Un momento di condivisione vissuto insieme con il presidente nazionale del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente regionale Enzo Falzone e il vicepresidente Sergio D’Antoni. Complimenti al presidente Mirri e grazie a chi ogni giorno si impegna per sostenere lo sport a Palermo e in tutta la Sicilia».

Un riconoscimento che valorizza il ruolo dello sport come strumento di crescita sociale e di promozione del territorio.