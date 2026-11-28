AVELLINO – In vista del match tra Avellino e Catanzaro, valido per la 14a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei campani, Alessandro Nesta, mettendo in guardia i suoi uomini sulle insidie che nasconde questa sfida.

«In Serie B, se non sei sul pezzo, vai in difficoltà. Stiamo vivendo il momento con tranquillità, sappiamo che ogni partita è complicata – ha spiegato il tecnico -. Affrontiamo una squadra forte, che viene da due vittorie di fila, ha qualità, ha giocatori forti. Parte spesso male, ma poi viene fuori, come quest’anno. Sarà una battaglia. Noi ci concentriamo su noi stessi, fare le cose per bene e cercare di portare la gara sui nostri binari»

Un match difficile quello del Ceravolo, che Nesta non vuole sottovalutare: «Noi siamo nel calcio, la Serie B so che è un campionato complesso che appena ti rilassi sbatti contro un palo. So quando c’è da spronare la squadra e l’ambiente. E bisogna essere bravi a mantenere equilibrio, è un ambiente che vive di eccessi, sia in basso che in alto e quindi bisogna essere bravi a tenere alta l’attenzione e gli equilibri»





Il tecnico è inoltre tornato a parlare della sfida vinta contro la Cremonese: «A Cremona siamo andati in campo consapevoli che avremmo potuto vincere, mentre altre volte no. Noi dobbiamo lottare per vincere le partite, sudare su ogni pallone, questo spirito ti fa vincere le partite. Si può sempre migliorare tutto, ma ora è mantenere questo livello»

E sugli avversari: «Credo che nessuno ci abbia sottovalutato, nessuna squadra per ora ci ha messo sotto, credo che per ora questo sia in dato importante. Nessuno va in giro pensando che una gara sia più facile e una più difficile, ogni gara è difficile»

Infine, Nesta ha sottolineato l’importante del gruppo: «Nasco calciatore, so come si vive lo spogliatoio, io avrò bisogno di tutto, so come si sente. Faccio l’esempio di Sala, lui si è allenato sempre forte, lo vedevo che soffriva perché non giocava. Io ho bisogno di tutti, perché avrò bisogno quel giorno di Sala che non giocava da un mese e mezzo e lui, come ha dimostrato, si è fatto trovare pronto»