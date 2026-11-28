L’Hellas Verona pareggia 2-2 sul campo dell’Empoli nella 14ª giornata del campionato di Serie B. Al termine della sfida, il tecnico gialloblù Marco Baroni ha analizzato la prestazione dei suoi uomini in conferenza stampa, soffermandosi sulla reazione della squadra e sulle difficoltà dell’ultimo periodo.

Il Verona sarà il prossimo avversario del Palermo: la sfida è in programma domenica 6 dicembre alle ore 17:15.

Baroni: «Mi tengo la prestazione»

Come riportato da Hellas Live, l’allenatore gialloblù ha sottolineato l’atteggiamento della squadra: «Mi tengo la prestazione. Capisco il vostro punto di vista, ma la squadra dal primo minuto è entrata in campo per fare la partita e vincere. Al primo tiro in porta, però, siamo andati sotto su autogol. Loro sono partiti molto sulla difensiva, con aggressività, ma noi abbiamo avuto tante occasioni».





«È un momento così, abbiamo subito un altro rigore, commettendo una disattenzione, ma ci sta. Mi interessavano lo spirito e la voglia di giocare. Sono contento e queste sono le basi».

Le scelte tattiche e gli infortunati

Baroni, nelle dichiarazioni riportate da Hellas Live, si è soffermato anche sulla possibilità di schierare due attaccanti e sulle condizioni dei singoli: «Giocare a due punte? Non escludo niente. L’importante è che le prestazioni siano di anima e di compattezza. Mulattieri ha avuto un problema muscolare e, se gli attaccanti stanno bene, li metto in campo».

«Siamo riusciti a recuperare sia Ekuban che Frese. Siamo consapevoli che stiamo affrontando tante piccole difficoltà. Questi sono passaggi che ti rafforzano, vedo sempre l’opportunità anche nelle difficoltà, sapendo che non stiamo passando un buon momento».

«Ho rivisto una squadra compatta»

Il tecnico del Verona, come riferisce Hellas Live, ha evidenziato i progressi mostrati dalla formazione gialloblù: «Oggi ho rivisto una squadra compatta e che ha lottato. A Empoli abbiamo fatto un passo avanti importante. Ci sono stati episodi che potevano cambiare la partita, come il fallo fischiato in attacco a Mosquera, ma non voglio dare giudizi».

Le parole su Mosquera e Bernede

Infine, Baroni ha parlato del futuro e del rendimento di Mosquera, oltre che dell’assenza di Bernede. Queste le dichiarazioni riportate da Hellas Live: «Siamo contenti di Mosquera e non temo che vada via. Gli attaccanti con me hanno sempre fatto le loro stagioni migliori. Daniel deve rimanere concentrato, anche perché la Nazionale gli ha portato via energie sia fisiche che mentali. Vorrei che anche gli altri attaccanti arrivassero al suo livello, ma sono sicuro che ce la faremo».

«Bernede oggi non era a disposizione per un affaticamento. Questa è la partecipazione e l’anima che richiede questa categoria».